Investigadores del CONICET desarrollan nueva técnica para diagnosticar leishmaniasis

Investigadores del CONICET lideraron un trabajo en el Hospital Italiano de Buenos Aires que busca optimizar el diagnóstico y manejo clínico de la leishmaniasis, una enfermedad infecciosa que afecta a más de 98 países y representa un importante problema de salud pública. Anualmente, se reportan entre 700 mil y un millón de nuevos casos en el mundo.

Las leishmaniasis son causadas por parásitos del género Leishmania, que se transmiten a través de la picadura de flebótomos infectados, conocidos popularmente como "jejenes". Este grupo de enfermedades incluye diversas formas clínicas, siendo la leishmaniasis cutánea (LC) la más frecuente, seguida de la leishmaniasis mucocutánea (LMC) y la leishmaniasis visceral (LV), esta última puede ser mortal si no se trata a tiempo.

El equipo del Instituto de Medicina Traslacional e Ingeniería Biomédica (IMTIB) propuso un enfoque molecular que supera los métodos convencionales de diagnóstico, como la microscopía. Esta nueva técnica no solo mejora la detección de la infección, sino que también permite identificar la especie de Leishmania involucrada, lo cual es crucial para un tratamiento adecuado.

"Las distintas especies de Leishmania pueden estar asociadas a diferentes manifestaciones clínicas, lo que puede orientar el seguimiento y el tratamiento", explicó Paula Ruybal, líder del estudio e investigadora del CONICET. El trabajo fue publicado en la revista científica Microbiology Spectrum.

El nuevo diagnóstico se basa en dos técnicas de PCR (reacción en cadena de la polimerasa), que permiten detectar el ADN del parásito incluso en cantidades muy bajas. La primera técnica es altamente sensible y la segunda permite secuenciar un fragmento del gen hsp70 para identificar la especie específica del parásito.

"El algoritmo fue probado con éxito en dos centros de salud, mostrando su efectividad y robustez. La estrategia es sensible, reproducible y confiable para el diagnóstico y la identificación de especies de Leishmania", agregó Marikena Risso, primera autora del trabajo.

La implementación de esta estrategia tiene el potencial de reducir el subdiagnóstico, permitiendo un acceso más oportuno al tratamiento. "Proponemos un enfoque integral que combine diagnósticos clínicos, serológicos y moleculares para mejorar la precisión en el manejo de los pacientes", concluyó Ruybal.

El siguiente paso del equipo es ampliar la aplicación de esta estrategia molecular a un mayor número de muestras en distintas regiones del país, con el fin de profundizar en el conocimiento sobre la diversidad genética de las especies de Leishmania en Argentina. Para ello, se colabora con el Hospital de Infecciosas "Francisco Javier Muñiz" y el Hospital de Clínicas "José de San Martín".