Separatista de Quebec condiciona referéndum a la salida de Trump del poder

FOTO: Líder separatista de Quebec dice que no habrá referéndum hasta que Trump deje el cargo

TORONTO — El líder del partido separatista de Quebec, Paul St-Pierre Plamondon, declaró el martes que cualquier referéndum que busque la independencia de la provincia de Canadá se pospondrá hasta que Donald Trump deje su cargo como presidente de Estados Unidos. Plamondon, cuya agrupación no se encuentra actualmente en el poder, anticipa que podría ganar las próximas elecciones en Quebec, programadas para el 5 de octubre como máximo. Sin embargo, enfatizó que un gobierno del PQ convocaría un referéndum durante su primer mandato, pero no antes del 20 de enero de 2029, fecha en la que finaliza el mandato de Trump.

El líder separatista argumentó que una cuestión tan significativa como el futuro de Quebec necesita ser debatida en un ambiente tranquilo y claro. "Esto no debe ser secuestrado por las convulsiones de la política estadounidense, ni por los arrebatos de un presidente impredecible, ni por campañas de miedo", sostuvo St-Pierre Plamondon.

Además, agregó que la imprevisibilidad de la administración de Trump podría perjudicar el proceso de independencia de Quebec, así como la calidad del debate sobre su futuro como nación. Las políticas de aranceles de Trump y sus declaraciones sobre convertir a Canadá en el estado 51 de EE. UU. han complicado el argumento separatista, alimentando el nacionalismo canadiense y llevando a algunos quebequenses francófonos a buscar mayor seguridad en continuar siendo parte de Canadá.

El sentimiento separatista también ha ganado fuerza en Alberta, donde los votantes decidirán el 19 de octubre si la provincia debe avanzar hacia un referéndum vinculante para abandonar Canadá.

Los referéndums separatistas se enfrentarían a un desafío significativo tanto en Quebec como en Alberta, y los aranceles de Trump junto con la retórica del "estado 51" refuerzan los argumentos a favor de permanecer en Canadá.

Los votantes de Quebec han rechazado la soberanía en dos ocasiones, siendo la más reciente en 1995, donde la decisión se tomó por un margen muy estrecho. Quebec, que es aproximadamente 80% francófona, goza de una autonomía considerable, recaudando su propio impuesto sobre la renta y con políticas migratorias que favorecen a los francófonos.

El Parti Québécois, fundado en la década de 1960 bajo el liderazgo de René Lévesque, ha buscado históricamente convertir a Quebec en un país independiente.