FOTO: Un ataque a balazos a Nadia Beller es registrado por cámaras de seguridad en Bolivia

Buenos Aires, 18 agosto (NA) -- La abogada y activista Nadia Beller fue víctima de un ataque a balazos en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, un hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad de un hotel. La mujer recibió tres impactos de bala y se encuentra internada con diagnóstico reservado.

Como parte de la investigación, la Policía boliviana detuvo al consultor político Fernando Cerimedo, conocido por su trabajo con el presidente Javier Milei, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Argentina. Las autoridades buscan determinar si Cerimedo tuvo algún tipo de participación en el ataque.

El video muestra el momento en que los agresores, disfrazados como repartidores, interceptan a la abogada en las inmediaciones de un hotel. En las imágenes se observa cómo los atacantes llegan al lugar y ven a Beller tras subir las escalinatas del hotel.

Posteriormente, la mujer es abordada por los agresores, quienes efectúan varios disparos antes de escapar del lugar. Este registro es una de las principales pruebas que analiza la Policía de Santa Cruz de la Sierra en la investigación, que culminó con la detención de Cerimedo al intentar viajar hacia Argentina.