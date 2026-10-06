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A pura emoción: así se vivió el himno argentino cantado por Fabio Santana, excombatiente de Malvinas

La canción patria tuvo un condimento muy especial en el último partido de Messi en la selección. El astro rosarino aguantó, pero se quebró al final.

06/10/2026 | 20:39Redacción Cadena 3

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Messi, emocionado con el himno. (Captura)

FOTO: Messi, emocionado con el himno. (Captura)

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El Estadio Monumental se transformó esta noche en un mar de celeste y blanco, lágrimas y gratitud. Antes del pitazo inicial del amistoso entre la Selección Argentina y Benín, el Himno Nacional Argentino resonó como nunca en una noche histórica: la última de Lionel Messi con la camiseta albiceleste.

Las imágenes muestran el momento exacto en que la emoción desbordó. En el centro del campo, una imponente camiseta gigante con la leyenda “Gracias 10” dominaba la escena, rodeada de humo de bengalas azules y blancas. Los jugadores, muchos de ellos acompañados por sus hijos, formaron la fila protocolar. Messi, con la campera de la AFA y la mirada perdida hacia la tribuna, aguantó, pero no pudo contener las lágrimas.

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En el banco, el técnico Lionel Scaloni también se emocionó visiblemente desde que comenzó a sonar la canción patria en el estadio Monumental.

El encargado de interpretar el Himno fue Fabio Santana, cantante y excombatiente de Malvinas, quien aportó un significado especial al acto al vincular dos pasiones argentinas: el fútbol y la causa nacional al poner la bandera de "Las Malvinas son Argentinas" al lado suyo.

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Lectura rápida

¿Qué evento tuvo lugar en el Estadio Monumental? Un amistoso entre la Selección Argentina y Benín.

¿Quién tuvo su última presentación con la camiseta albiceleste? Lionel Messi.

¿Quién interpretó el Himno Nacional Argentino? Fabio Santana.

¿Qué emoción se vivió en el estadio? Una profunda emoción con lágrimas de los jugadores y aficionados.

¿Qué vínculo especial se destacó durante el evento? La conexión entre el fútbol y la causa de Malvinas.

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