En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

Amamos Argentina

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Mathilde Favier y Nicolas Altmayer murieron en un trágico accidente en Francia

La emblemática figura de Dior y su pareja perdieron la vida en un accidente de tránsito en Thouars. Tenían 57 y 61 años, respectivamente.

18/08/2026 | 09:58Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Mathilde Favier.

FOTO: Mathilde Favier.

Mathilde Favier falleció en un accidente de tránsito en el sur de Francia.

FOTO: Mathilde Favier falleció en un accidente de tránsito en el sur de Francia.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 18 de agosto (NA) -- La industria de la moda y el cine está de luto tras el fallecimiento de la reconocida directora de relaciones públicas de Dior, Mathilde Favier, y su esposo, el productor de cine Nicolas Altmayer, quienes perdieron la vida en un trágico accidente en Francia.

El fatal incidente ocurrió a últimas horas del lunes 17 de agosto, cuando la pareja se vio involucrada en un choque frontal con un camión en Thouars, una localidad al noroeste de Poitiers. La colisión se produjo mientras intentaban realizar una maniobra de adelantamiento, resultando en la muerte instantánea de ambos.

Favier, de 57 años, y Altmayer, de 61, eran reconocidos en la alta sociedad parisina y formaban una de las parejas más emblemáticas del ámbito cultural. La trayectoria de Mathilde Favier en Dior Couture la posicionó como una figura respetada en el mundo de la moda, mientras que Nicolas Altmayer era conocido por su trabajo en películas como "Brice de Nice" y "OSS 117".

El siniestro ocurrió a las 16:00 en la carretera departamental 938, cerca de la localidad de Airvault, según confirmaron las autoridades. La investigación sobre el accidente, dirigida por el fiscal Nicolas Leclainche, está en curso, y se están analizando las circunstancias del hecho bajo el cargo de homicidio involuntario. El conductor del camión, que no sufrió lesiones, está siendo interrogado por la policía.

La comunidad de la moda y el cine ha expresado su tristeza ante la pérdida de una pareja que dejó una huella indeleble en sus respectivas industrias. Se espera que se realicen homenajes en honor a su legado.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió?
Mathilde Favier y Nicolas Altmayer fallecieron en un accidente de tránsito en Francia.

¿Quiénes son las víctimas?
Mathilde Favier era directora de relaciones públicas de Dior, y Nicolas Altmayer, productor de cine.

¿Cuándo ocurrió el accidente?
El siniestro tuvo lugar el 17 de agosto de 2026.

¿Dónde se produjo el accidente?
El accidente ocurrió en Thouars, cerca de Poitiers, Francia.

¿Qué se investiga?
Las autoridades están investigando el accidente bajo el cargo de homicidio involuntario.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf