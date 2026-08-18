Mathilde Favier y Nicolas Altmayer murieron en un trágico accidente en Francia

FOTO: Mathilde Favier falleció en un accidente de tránsito en el sur de Francia.

Buenos Aires, 18 de agosto (NA) -- La industria de la moda y el cine está de luto tras el fallecimiento de la reconocida directora de relaciones públicas de Dior, Mathilde Favier, y su esposo, el productor de cine Nicolas Altmayer, quienes perdieron la vida en un trágico accidente en Francia.

El fatal incidente ocurrió a últimas horas del lunes 17 de agosto, cuando la pareja se vio involucrada en un choque frontal con un camión en Thouars, una localidad al noroeste de Poitiers. La colisión se produjo mientras intentaban realizar una maniobra de adelantamiento, resultando en la muerte instantánea de ambos.

Favier, de 57 años, y Altmayer, de 61, eran reconocidos en la alta sociedad parisina y formaban una de las parejas más emblemáticas del ámbito cultural. La trayectoria de Mathilde Favier en Dior Couture la posicionó como una figura respetada en el mundo de la moda, mientras que Nicolas Altmayer era conocido por su trabajo en películas como "Brice de Nice" y "OSS 117".

El siniestro ocurrió a las 16:00 en la carretera departamental 938, cerca de la localidad de Airvault, según confirmaron las autoridades. La investigación sobre el accidente, dirigida por el fiscal Nicolas Leclainche, está en curso, y se están analizando las circunstancias del hecho bajo el cargo de homicidio involuntario. El conductor del camión, que no sufrió lesiones, está siendo interrogado por la policía.

La comunidad de la moda y el cine ha expresado su tristeza ante la pérdida de una pareja que dejó una huella indeleble en sus respectivas industrias. Se espera que se realicen homenajes en honor a su legado.