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Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este martes 18 de agosto

Este martes 18 de agosto, la temperatura en CABA oscilará entre 7° y 11°. Se espera un cielo nublado y vientos suaves. La humedad alcanzará el 79%, lo que podría generar una sensación térmica más baja.

18/08/2026 | 12:07Redacción Cadena 3

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No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en este momento.

Ahora

En la actualidad, el cielo en CABA presenta nubes cubiertas, con una temperatura de 10° y una sensación térmica de . La humedad se sitúa en un 79%, lo que contribuye a una atmósfera algo pesada. La visibilidad es de 10,000 metros y el viento sopla a 3.6 m/s desde el sureste.

El clima hoy martes 18 de agosto

Para este martes 18 de agosto, se prevé una temperatura mínima de y una máxima de 11°. El cielo permanecerá nublado durante gran parte del día. La humedad alta y la baja velocidad del viento podrían hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo habitual. La visibilidad se mantendrá en niveles óptimos, sin probabilidades de lluvias.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con variaciones en las temperaturas. El miércoles 19 de agosto, se espera un cielo despejado con mínimas de y máximas de 12°. El jueves 20, las temperaturas oscilarán entre 10° y 15° con cielo nublado. Para el viernes 21, se anticipa un clima más fresco, con mínimas de y máximas de 11°, bajo un cielo despejado. Finalmente, el sábado 22, se pronostican mínimas de y máximas de 12°, también con cielo despejado.

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