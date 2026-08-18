Las primarias en Estados Unidos marcan el rumbo hacia el control del Congreso

A medida que se aproxima el cierre de la temporada de primarias, la atención se centra en los estados de Florida, Wyoming, California y Alaska. Este martes, las primarias resaltarán la estrategia de redistribución de distritos por parte de los republicanos y las tensiones entre el establishment demócrata y la izquierda progresista.

En esta jornada electoral también se presentan varios candidatos envueltos en escándalos, así como otros que compiten con apellidos similares y titulares que corren el riesgo de ser derrotados.

Las contiendas de este martes jugarán un papel crucial en las reñidas elecciones de mitad de mandato de este otoño, determinando así el control del Congreso, donde actualmente los republicanos tienen una ligera ventaja. Este evento servirá también como un referéndum sobre el segundo mandato del presidente Donald Trump.

Un aspecto destacado es la candidatura de Byron Donalds, representante de Florida y respaldado por Trump, quien aspira a suceder al gobernador Ron DeSantis, convirtiéndose en el primer gobernador negro del estado. Si Donalds logra su objetivo, se sumará a una lista histórica de nominados negros a gobernador, que incluye al republicano John James en Michigan y a Lisa Demuth, quien derrotó a Mike Lindell en Minnesota.

Contienda demócrata y la búsqueda de gobernación

Por el lado demócrata, David Crowley ganó su primaria en Wisconsin por un estrecho margen frente a una socialista democrática. Se une a otros candidatos como Aaron Ford, fiscal general en Nevada, Jermaine Johnson en Carolina del Sur y Keisha Lance Bottoms, exalcaldesa de Atlanta, quien se postula en Georgia para convertirse en la primera mujer negra gobernadora del país.

En el ámbito republicano, el ganador en Florida se enfrentará a David Jolly, un exrepublicano que se convirtió en independiente y luego en demócrata.

La redistribución de distritos ha alterado el mapa congresional en Florida, generando enfrentamientos significativos. Uno de los más destacados enfrenta a la veterana representante demócrata Debbie Wasserman Schultz contra Sheila Cherfilus-McCormick, en un distrito del sur de Florida con una mayoría negra. Cherfilus-McCormick había renunciado previamente bajo la amenaza de sanciones éticas, pero ahora busca recuperar su escaño.

Wasserman Schultz, ex presidenta nacional del partido, busca un 12º mandato en el Congreso y es la única candidata blanca en una contienda con cuatro candidatos negros en el condado de Broward, lo que ha generado controversia y tensiones en torno a la representación.

Un elenco variado en la contienda de Florida

La competencia para cubrir el escaño de Donalds en la Cámara incluye personajes que parecen sacados de un reality show, entre ellos varios que han estado en prisión y otros que han intentado postularse en otros estados. Dos exmiembros del Congreso buscan regresar tras haber estado envueltos en escándalos. Madison Cawthorn, exrepresentante de Carolina del Norte, ha enfrentado múltiples problemas legales, mientras que Chris Collins, exrepresentante de Nueva York, cumplió condena por uso de información privilegiada antes de ser indultado por Trump.

Entre los aspirantes también se encuentra Catalina Lauf, quien ha intentado postularse al Congreso en Illinois, y Ola Hawatmeh, quien se postuló anteriormente sin éxito en Nueva York. John Strand, un exactor de televisión y modelo, también busca un lugar, habiendo cumplido condena por su participación en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Progresistas enfrentan al establishment

La lucha interna entre candidatos progresistas y del establishment que ha sacudido al Partido Demócrata en estados como Wisconsin, Minnesota y Michigan ahora se extiende a territorios más conservadores. Angie Nixon, legisladora estatal progresista, se enfrenta al teniente coronel retirado Alex Vindman, exfuncionario del Consejo de Seguridad Nacional, en una elección especial en Florida para cubrir el mandato del antiguo senador Marco Rubio.

El ganador de esta contienda podría enfrentarse a la senadora interina Ashley Moody, designada por DeSantis.

Mientras tanto, en el sur de Florida, el representante Jared Moskowitz busca la reelección en un nuevo distrito favorable a los republicanos, enfrentándose al socialista democrático Oliver Larkin.

Los titulares republicanos también tienen sus propios desafíos. Cory Mills, quien busca un tercer mandato, está bajo investigación ética por acusaciones de agresión y violaciones a las normas de financiamiento de campañas.

Contienda en Alaska y Wyoming

En Alaska, una de las contiendas más observadas por el Senado enfrenta al actual senador republicano Dan Sullivan contra otro candidato con el mismo nombre, Daniel J. Sullivan Jr., quien ha sido acusado de ser un candidato ficticio para confundir a los votantes. El sistema de primarias abiertas de Alaska permite que todos los candidatos aparezcan en la misma boleta, lo que añade un nivel de complejidad a la contienda.

Además, en Wyoming, por primera vez en más de 30 años, hay escaños abiertos para gobernador, Senado y Cámara. La decisión de la senadora Cynthia Lummis de no buscar la reelección ha generado una serie de candidaturas, incluyendo la de Harriet Hageman, quien se hizo conocida por derrotar a Liz Cheney en 2022.

California: Influencia de grupos de presión

En California, los votantes elegirán un reemplazo para el representante Eric Swalwell, quien renunció en medio de acusaciones de agresión sexual. La contienda en el 14º Distrito, que seguirá bajo control demócrata, ha visto un fuerte gasto de grupos proisraelíes en apoyo a Melissa Hernandez, mientras que Aisha Wahab ha sido objeto de ataques publicitarios.

La influencia de estos grupos se ha vuelto un tema recurrente en las primarias demócratas de este año, evidenciando las divisiones y tensiones dentro del partido.