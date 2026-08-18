Nadia Beller acusó a Cerimedo por el ataque: "Si no fingía estar muerta, me remataban"

FOTO: Desde el hospital, Nadia Beller acusó a Cerimedo por el ataque.

Nadia Beller, la abogada y activista política boliviana que sobrevivió a un ataque a balazos en Santa Cruz de la Sierra, volvió a hablar desde el hospital y acusó directamente al consultor argentino Fernando Cerimedo de haber participado en la planificación del atentado.

En una entrevista televisiva con DTV, la mujer sostuvo que fue citada al hotel donde ocurrió el ataque con el supuesto objetivo de recibir información sobre una denuncia contra el expresidente Evo Morales. Según relató, Cerimedo conocía el encuentro y le aseguró que estaría protegida por policías.

“Él me mintió de que me había mandado con escoltas”, afirmó Beller. Luego agregó: “Si yo no fingía mi muerte, me iban a rematar”.

La mujer aseguró que recibió al menos cuatro impactos de bala y que permaneció inmóvil en el piso durante aproximadamente media hora para hacer creer a los agresores que estaba muerta.

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La citación al hotel y el supuesto operativo de seguridad

Según el relato de Beller, días antes había recibido un mensaje en el que la convocaban a un hotel para entregarle información sobre un supuesto caso de abuso sexual contra una menor que involucraría a Evo Morales.

La mujer afirmó que, como activista, recibe habitualmente denuncias y que había sido convocada con ese pretexto.

Beller contó que le pidió a Cerimedo que verificara quién estaba detrás del contacto. Según su versión, el consultor le dijo que comprobaría si se trataba de una persona real, pero nunca le informó el resultado.

El día acordado, la mujer concurrió al hotel. Aseguró que Cerimedo le había dicho que estaría acompañada por efectivos policiales.

Sin embargo, relató que las personas que supuestamente debían escoltarla fueron identificadas por quienes la habían convocado como policías. Según Beller, posteriormente le comentó la situación a Cerimedo y este le indicó qué respuesta debía dar si era consultado sobre la presencia de esos efectivos.

“Si es que él no mandó los sicarios, él sabe quiénes son los sicarios”, sostuvo la mujer durante la entrevista.

Estas afirmaciones forman parte de su testimonio y deberán ser corroboradas por la investigación.

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Beller dijo que tenía pruebas en su celular

La abogada también aseguró que tenía información que podía comprometer a funcionarios y operadores políticos y que parte de esas pruebas se encontraban en sus teléfonos.

Según su relato, los atacantes le quitaron uno de sus celulares, pero no encontraron otro dispositivo que llevaba en su cartera.

Beller afirmó que contaba con documentación y conversaciones relacionadas con presuntos hechos de corrupción vinculados con combustible, oro y otras actividades económicas y políticas.

También aseguró tener registros de conversaciones que involucrarían a personas cercanas al gobierno boliviano.

Estas acusaciones no fueron acreditadas de manera independiente y deberán ser verificadas en el marco de la investigación judicial.

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Denunció un episodio previo de violencia

Beller relató además un episodio de violencia que, según dijo, ocurrió meses atrás durante su relación con Cerimedo.

Afirmó que, después de descubrir conversaciones que mantenía con otra mujer, el consultor la habría tomado del cuello y ahorcado.

La abogada sostuvo que realizó gestiones para denunciar el hecho y que intervino personal policial y de la Fiscalía. Según su versión, posteriormente recibió atención médica debido a lesiones en el cuello que le dificultaban tragar y hablar.

Beller también acusó a funcionarios y asesores del gobierno de haber intentado ocultar aquel episodio.

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Las acusaciones forman parte de su declaración y no implican, por sí mismas, una confirmación judicial de los hechos denunciados.

Confirmó que está embarazada

Durante la entrevista, Beller confirmó públicamente que está embarazada y aseguró que el padre es Cerimedo.

“Tengo cuatro semanas de embarazo”, afirmó.

Según su relato, el consultor sabía del embarazo. Incluso contó que había estado con ella en el hospital un día antes del ataque, luego de que sufriera una descompensación en medio de las discusiones que mantenían.

Beller aseguró que ambos realizaron una ecografía y que Cerimedo se despidió de ella con un beso.

La mujer también confirmó que ambos convivían en el mismo condominio.

“No confío en la Policía”

La víctima expresó un fuerte temor por su seguridad mientras permanece internada.

Aseguró que solamente cuenta con una mujer como custodia y cuestionó que el ingreso al hospital no tenga controles suficientes.

“En cualquier momento van a entrar y me van a rematar”, manifestó.

Por ese motivo, solicitó protección internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y pidió garantías para poder declarar.

Beller también sostuvo que se negó en un momento a recibir atención médica como medida de presión para conseguir que la Fiscalía y su abogado pudieran ingresar al hospital.

Según dijo, el fiscal que interviene en el caso es, hasta ahora, quien le brindó mayores garantías de seguridad mediante la coordinación con los médicos.

La investigación contra Cerimedo

Cerimedo fue detenido este martes en el aeropuerto internacional Viru Viru, cuando se disponía a viajar hacia Argentina. La Policía boliviana lo trasladó a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC).

La investigación se encuentra bajo reserva. Hasta el momento, la Policía había mencionado como una de las principales hipótesis un posible conflicto sentimental entre ambos.

Ahora, el testimonio de Beller incorpora una serie de elementos que deberán ser investigados: la forma en que fue convocada al hotel, el supuesto aviso de que tendría custodia policial, la sustracción de uno de sus teléfonos, el antecedente de violencia que denuncia y las acusaciones sobre presunta corrupción.

También deberán establecerse quiénes fueron los dos hombres que efectuaron los disparos, quién los convocó y cuál fue el verdadero móvil del ataque.

Por ahora, las acusaciones formuladas por Beller son parte de su testimonio y deberán ser corroboradas por la Justicia boliviana.