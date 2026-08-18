La reconstrucción tras el terremoto en Colombia costará US$ 9.500 millones

Buenos Aires, 18 agosto (NA) -- El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, comunicó que el proceso de reconstrucción en las áreas afectadas por el terremoto ocurrido el 10 de agosto tendrá un costo estimado de 30 billones de pesos, lo que equivale a aproximadamente US$ 9.500 millones, según un estudio realizado por una empresa privada.

En un mensaje al país transmitido el lunes por la noche, donde presentó un balance sobre las acciones de su gobierno tras el sismo, De la Espriella explicó que la compañía privada evaluó las pérdidas físicas directas en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, alcanzando un total cercano a los 30 billones de pesos, según lo informado por CNN y confirmado por la Agencia Noticias Argentinas.

El mandatario detalló que la reconstrucción de edificaciones requerirá cerca de 24,5 billones de pesos (alrededor de US$ 7.800 millones), mientras que la reparación de la infraestructura demandará unos 5,5 billones de pesos (aproximadamente US$ 1.700 millones).

De la Espriella agregó: "Imagínense ustedes la dimensión del desastre", para resaltar la magnitud del impacto y la complejidad del reto que enfrenta el país en su camino hacia la recuperación.

Cifra de muertos menor de la reportada anteriormente

Durante su alocución, De la Espriella también reportó que el número de fallecidos por el sismo asciende a 289, cifra que es inferior a los 304 muertos previamente divulgados por el Instituto de Medicina Legal (IML).

"Hasta este momento se reportan 289 compatriotas fallecidos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos. Más de 120.328 familias han sido registradas como afectadas, hay 26.945 viviendas destruidas y más de 127.557 viviendas averiadas", expresó el presidente.

Según De la Espriella, estos datos son preliminares y "por respeto a las víctimas y a sus familias", su Gobierno "solo comunicará datos debidamente consolidados".