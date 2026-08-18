Simeone confirma que Julián Álvarez no jugará en el debut de LaLiga y analiza su futuro

Buenos Aires, 18 agosto (NA) -- El director técnico del Atlético de Madrid, Diego "Cholo" Simeone, confirmó que Julián Álvarez no estará disponible para participar en el debut del equipo ante el Málaga en LaLiga, además de abordar el futuro del delantero en la institución.

En la conferencia de prensa celebrada hoy, Simeone respondió a preguntas sobre el posible traspaso del delantero argentino al Barcelona, un tema que ha suscitado controversia desde sus declaraciones en medio del Mundial 2026.

El técnico del "Colchonero" se refirió a su papel en esta situación y su visión sobre el futbolista cordobés: "Yo me encargo de la parte deportiva y de la parte personal; como persona que es, es un chico extraordinario. Estuvimos hablando con Julián, como siempre lo hacemos".

En este contexto, Simeone describió al jugador y el tipo de equipo que planea para esta temporada: "Fue y es el mejor jugador que tenemos y sigo pensando en armar un equipo alrededor de él, pensando en toda su potencia, calidad, jerarquía, talento y todo lo que le dio al equipo estos años que estuvo en el Madrid."

Por otro lado, el entrenador fue consultado sobre la postura de Ángel Gil Marín respecto a la no venta de la "Araña": "Si el dueño del club habla tan tajante de la manera que lo hizo, creo que no hay más; está claro lo que expresó". Además, añadió: "esto es como cuando vas a juicio: no ha lugar".

Así, reafirmó su posición como entrenador: "Nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en condiciones para que él siga cuidando el nombre que tiene, el futbolista que es y lo que nos dio".

Asimismo, se refirió al debut del equipo en LaLiga contra el Málaga y a la ausencia del argentino en los amistosos de pretemporada y este encuentro: "Entendemos que para este partido no lo vemos en condiciones de poder jugar o participar; todavía le faltan unos puntitos más de entrenamiento y espero que en estos cuatro días ya evolucione un poco más, para estar cerca de lo que queremos y que llegue de la mejor manera al domingo".

También fue interrogado sobre la relación entre Julián Álvarez y los hinchas del Atleti: "La gente opinará y pensará lo que tenga que pensar. Yo creo que soy muy respetuoso con la opinión de todos. Siempre lo he sido en todos los espacios que nos ha tocado", refiriéndose a las salidas de Diego Costa, Griezmann y ahora "Julián".