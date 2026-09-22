Fórmula 1: Los horarios para seguir a Colapinto y su Alpine en el GP de Azerbaiyán adelantado

Esta semana -24.25.26 de septiembre- comienza con el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1 para Franco Colapinto en el Circuito de Bakú -6.003 mts.- una serie encadenada de tres competencias seguidas en dieciseis días, en las que están también comprendidas del GP de Baréin en Sepang, Malasia, y el GP de Singapur -09.10.11 de octubre- del Marina Bay.

El argentino de Alpine estará en la pista desde este jueves, debido a que una celebración histórica -'Día del Recuerdo', en domingo- ha obligado a adelantar la carrera en el circuito urbano a orillas del Mar Caspio. Donde ya conoce de un buen suceso con el 8° puesto logrado en su segunda carrera de F1 con Williams y regresó con los colores de su actual escuadra, el año pasado.

Los horarios en Argentina para seguir a Colapinto en Azerbaiyán, son los siguientes:

Jueves 24 de septiembre

F1 Práctica Libre 1 -60' minutos- 05:30 hs. CON COLAPINTO

F1 Práctica Libre 2 -60' minutos- 09:00 hs. CON COLAPINTO

Viernes 25 de septiembre

F1 Práctica Libre 3 -60' minutos- 05:30 hs. CON COLAPINTO

F1 Clasificación 09:00 hs. CON COLAPINTO

Sábado 26 de septiembre

F1 GP de Azerbaiyán -51 vueltas- 08:00 hs. CON COLAPINTO

Cadena 3 Motor, con datos y fotografías de formula1.com. Edición y redacción: Marcelo Cammisa