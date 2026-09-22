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Instituto y Talleres podrían enfrentar a Boca los viernes 9 y 16 de octubre

Esto se debe a las fechas de los partidos con Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana: los martes 13 y 20 de ese mes.

22/09/2026 | 17:47Redacción Cadena 3

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Instituto - Boca iría el viernes 9 de octubre

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Boca pedirá modificar los días del calendario previstos para los partidos ante Instituto primero y Talleres después, correspondientes a las fechas 12 y 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Como el Xeneize ya sabe que se medirá ante Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana los martes 13 y 20, en la Bombonera y Brasil respectivamente, es que solicitó adelantar los compromisos ante los equipos cordobeses.

En efecto, por la fecha 12, Instituto recibirá a Boca en el Mario Kempes y ese cotejo podría ir el viernes 9 de octubre.

Mientras que el encuentro ante la “T” de la 13ª jornada, iría el viernes 16 de octubre en la Bombonera.

El cronograma de como continua el torneo se sabrá en estas horas.

Rearmado y reprogramaciones: se estableció el esquema organizativo para la Fecha 11 y las posteriores, contemplando la Fecha FIFA del sábado 3 de octubre y los compromisos de los equipos participantes en la Copa Argentina y torneos Conmebol. Se comunicó que los cambios se anunciarán a la brevedad.

Publicación de fechas: se definieron las estrategias para publicar las Fechas 14 y 15 y también la 16, cuya confirmación final de días quedará sujeta a la logística y coordinación por la visita del Papa León XIV.

Lectura rápida

¿Qué pedirá Boca? Boca pedirá modificar los días del calendario para los partidos ante Instituto y Talleres.

¿Quién es el rival de Boca en la Copa Sudamericana? Boca se medirá ante Vasco da Gama en las semifinales de la Copa Sudamericana.

¿Cuándo se jugará el partido contra Instituto? El partido contra Instituto podría jugarse el viernes 9 de octubre.

¿Dónde se jugará el partido ante Talleres? El partido ante Talleres se jugará en la Bombonera el viernes 16 de octubre.

¿Qué se anunciará próximamente? Se anunciarán los cambios en el cronograma del torneo a la brevedad.

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