Kast asegura que su plan migratorio está dando resultados en Chile y critica gestiones anteriores

Buenos Aires, 22 septiembre (NA) -- El presidente chileno, José Antonio Kast, realizó una crítica a las gestiones de gobiernos previos en cuestiones de seguridad y migración, afirmando que con su llegada a la presidencia, "Chile está de vuelta".

Kast destacó que en sus primeros seis meses en el cargo, las fronteras del país están "más controladas", asegurando que la migración irregular ha disminuido en un 86 % y que se ha incrementado la expulsión de personas indocumentadas en un 50 %.

El plan migratorio implementado por Kast, denominado "Escudo fronterizo", se puso en marcha desde el inicio de su presidencia en marzo de este año. Este plan se asemeja a la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfocándose en reforzar las fronteras y aumentar las deportaciones, según reportes de la cadena CNN y la Agencia Noticias Argentinas.

"A Chile, y lo vuelvo a reiterar, se entra por la puerta, no por la ventana, con los documentos ordenados", expresó Kast.

En el ámbito de la seguridad, el mandatario chileno indicó que en los últimos seis meses se ha observado una reducción del 11,5 % en la tasa de homicidios en el país. Además, resaltó que el combate al crimen organizado se está realizando de manera coordinada con varios países de América Latina.

Chile, junto a otras naciones de la región con gobiernos de tendencia derechista, es parte de una alianza de seguridad conocida como "Escudo de las Américas", la cual fue promovida por Trump.