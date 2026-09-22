Zelenski se muestra dispuesto a dialogar con Putin y EE.UU. para finalizar el conflicto en Ucrania
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, manifestó su disposición para un encuentro trilateral con Rusia y EE.UU. en busca de soluciones al conflicto. Calificó su charla con Trump como "positiva y productiva".
FOTO: Volodímir Zelenski
Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció el martes su disposición para mantener un encuentro con el líder ruso, Vladimir Putin, en el marco de una reunión trilateral que incluiría a EE.UU. con el objetivo de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania.
Durante una conferencia de prensa celebrada en el contexto de la Asamblea General de la ONU, Zelenski afirmó: "Estoy listo en cualquier momento". Además, destacó la importancia de avanzar en las negociaciones: "Creo que todos debemos avanzar lo más rápido posible", según lo reportado por la cadena CNN y la Agencia Noticias Argentinas.
En su cuenta de X, el mandatario ucraniano calificó su reciente reunión con el presidente de EE.UU., Donald Trump, como "positiva y productiva" y reveló que ambos líderes discutieron sobre "posibles medidas de desescalada que puedan abrir el camino a la diplomacia".
Asimismo, mencionó que se trató el tema de un potencial "alto el fuego energético" con Rusia, que implicaría un acuerdo en el que ninguna de las partes atacaría la infraestructura energética de la otra.
"Cualquier tipo de negociación por parte de Rusia dará una señal de que están dispuestos a avanzar", subrayó Zelenski, resaltando la necesidad de un enfoque proactivo en las negociaciones.
El líder ucraniano también indicó que no recibió una "respuesta concreta" de Trump respecto a la posible entrega de misiles interceptores adicionales a Ucrania, aunque consideró que la disposición mostrada fue "positiva" y afirmó que su equipo "trabajaría en ello".
Finalmente, Zelenski reiteró que Ucrania requiere licencias para la producción de sistemas de misiles Patriot y solicitó a Trump su colaboración para agilizar este proceso.
Lectura rápida
¿Qué propuso Zelenski?
Zelenski propuso un encuentro trilateral con Rusia y EE.UU. para buscar una solución al conflicto en Ucrania.
¿Con quién se reunió Zelenski?
Zelenski se reunió con el presidente de EE.UU., Donald Trump, y calificó el encuentro como "positivo y productivo".
¿Qué tema se abordó en la reunión?
Se discutieron posibles medidas de desescalada y un "alto el fuego energético" con Rusia.
¿Qué dijo Zelenski sobre las negociaciones?
Zelenski afirmó que cualquier negociación de Rusia indicaría su disposición para avanzar.
¿Qué solicitó Zelenski a Trump?
Zelenski pidió ayuda a Trump para obtener licencias para producir sistemas de misiles Patriot.
[Fuente: Noticias Argentinas]