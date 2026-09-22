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Una niña de 13 años fue atropellada por el Tren Sarmiento en Flores y el servicio se ve afectado

El accidente ocurrió a las 18:15 en el paso a nivel Condarco, donde la menor sufrió un politraumatismo y fue llevada inconsciente al Hospital Álvarez. El servicio presenta limitaciones.

22/09/2026 | 19:29Redacción Cadena 3

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Una niña de 13 años fue atropellada por el Tren Sarmiento en Flores y el servicio se ve afectado

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Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- Una niña de 13 años sufrió heridas graves este lunes tras ser atropellada por una formación del Tren Sarmiento en el barrio de Flores. Como consecuencia, el servicio se encuentra limitado entre Liniers y Moreno.

El incidente tuvo lugar a las 18:15 en el paso a nivel Condarco, correspondiente al ramal Moreno. La menor fue diagnosticada con un politraumatismo severo y fue trasladada en estado inconsciente al Hospital Álvarez, según indicaron fuentes de Trenes Argentinos a la Agencia Noticias Argentinas.

El personal del SAME estuvo presente en el lugar para atender la situación. Debido a este accidente, el servicio del tren operó de manera limitada, generando demoras e inconvenientes para los pasajeros.

Otro accidente también se reportó en la misma jornada, donde un auto cruzó las barreras bajas y colisionó con el ferrocarril en la estación Ramos Mejía, resultando en lesiones leves para el conductor.

Además, la línea enfrentó problemas técnicos en la estación Liniers, aunque estos inconvenientes fueron solucionados posteriormente.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió?
Una niña de 13 años fue atropellada por el Tren Sarmiento en Flores, resultando con heridas graves.

¿Quién es la víctima?
La víctima es una niña de 13 años que sufrió un politraumatismo severo.

¿Cuándo sucedió el accidente?
El accidente ocurrió a las 18:15 del lunes 22 de septiembre.

¿Dónde tuvo lugar el accidente?
El incidente se produjo en el paso a nivel Condarco, en el barrio de Flores.

¿Qué consecuencias tuvo el accidente?
El servicio del Tren Sarmiento operó con limitaciones entre Liniers y Moreno debido al accidente.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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