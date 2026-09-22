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Un adolescente de 16 años fue hallado muerto en Ischilín: dos detenidos y una escopeta secuestrada

El cuerpo fue encontrado en una vivienda del paraje Higuera Vieja y presentaba una herida compatible con un disparo. La Fiscalía de Deán Funes investiga las circunstancias del hecho.

22/09/2026 | 19:18Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Un adolescente de 16 años fue hallado muerto en Ischilín.

FOTO: Un adolescente de 16 años fue hallado muerto en Ischilín.

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Un adolescente de 16 años fue encontrado muerto este martes en una vivienda del departamento Ischilín, en el norte de la provincia de Córdoba. Por el hecho fueron detenidos dos hombres, de 17 y 35 años.

El hallazgo se produjo alrededor del mediodía, cuando efectivos de la Departamental Ischilín, con colaboración de personal de la Dirección ETER, llegaron hasta un domicilio ubicado sobre calle Pública s/n, en el paraje Higuera Vieja, a raíz de una investigación por un presunto hecho de violencia familiar.

En el interior de la vivienda, los policías encontraron el cuerpo sin vida del adolescente, que presentaba una herida compatible con un disparo de arma de fuego.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Dos detenidos y armas secuestradas

Bajo directivas del magistrado interviniente, los efectivos detuvieron a dos hombres de 17 y 35 años en relación con el hecho.

Durante el procedimiento también fueron secuestrados una escopeta, un arma blanca y distintas herramientas, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Los detenidos fueron trasladados posteriormente a una dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia.

Investiga la Fiscalía de Deán Funes

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes, a cargo de la fiscal Analía Cepede.

La investigación busca determinar qué ocurrió dentro de la vivienda y establecer las circunstancias en las que murió el adolescente.

Por el momento, la Policía informó que se investiga el episodio como un presunto hecho de violencia familiar y que la causa continúa bajo directivas de la fiscalía.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un adolescente de 16 años fue encontrado muerto en una vivienda en Ischilín.

¿Quiénes están involucrados? Dos hombres, de 17 y 35 años, fueron detenidos por el hecho.

¿Cuándo fue el hallazgo? El hallazgo se produjo este martes, alrededor del mediodía.

¿Dónde se encontró el cuerpo? En un domicilio sobre calle Pública s/n, en el paraje Higuera Vieja.

¿Cómo murió el adolescente? Presentaba una herida compatible con un disparo de arma de fuego.

¿Por qué se investiga el caso? Se investiga como un presunto hecho de violencia familiar.

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