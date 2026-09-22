FOTO: Procurador del Chaco sostiene que Axel González fue asesinado la noche de su desaparición

Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- El procurador general de Chaco, Jorge Canteros, expresó hoy su convicción de que Axel González fue asesinado la misma noche en que desapareció, hace cuatro meses, aunque aclaró que su opinión es solo personal y que la búsqueda continúa.

"La teoría del caso que tengo es que Axel está desaparecido y lo mataron. Me duele mucho decirlo porque la madre tiene esperanzas de encontrarlo vivo, y es lógico", comentó el funcionario, subrayando el dolor que siente ante la situación de la familia.

Canteros enfatizó que su opinión no es definitiva: "Es mi teoría del caso, que puede diferir de la teoría que tiene el equipo fiscal especial", y añadió que las decisiones sobre el caso son competencia de dicho equipo, sin poder dar instrucciones específicas.

"Los fiscales tienen en claro la teoría del caso. Acuérdese de que esta causa va a ir a un juicio por jurados donde la doctora (Noelia) Encina va a tener que sostener la teoría del caso que elaboraron los fiscales en primera instancia", agregó Canteros en declaraciones a radio Libertad.

En otro aspecto, el abogado Miguel Barceló, representante de dos sospechosos que han sido liberados, afirmó a la prensa local que "hay altas probabilidades de que el cuerpo hallado en Misiones sea de Axel".

Este comentario surge tras el hallazgo reciente de un cadáver en avanzado estado de descomposición en las cercanías de la ciudad de Eldorado, Misiones, por parte del personal de Prefectura. Ante esto, la familia de Axel ha solicitado formalmente ser informada sobre los resultados de los estudios de identificación.

El joven desapareció en la madrugada del 17 de mayo, cuando se dirigía a visitar a su expareja en Puerto Tirol, acompañado por su amigo Ariel Lázaro. Este último mencionó que Axel se mostró inquieto ante la presencia de un vehículo policial y salió corriendo sin razones claras para hacerlo.

Agencia NA