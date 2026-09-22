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El vicepresidente de Vélez cuestiona fallo de la AFA y no descarta ir al TAS

Nelson Pugliese expresó su desacuerdo con la resolución del Tribunal de Disciplina y confirmó que Vélez apelará la medida que no descalificó a Boca de la Copa Argentina por alinear a seis extranjeros.

22/09/2026 | 20:40Redacción Cadena 3

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Nelson Pugliese, vicepresidente de Vélez

FOTO: Nelson Pugliese, vicepresidente de Vélez

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Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) - Nelson Pugliese, vicepresidente de Vélez, anunció: "Vamos a apelar la medida ante AFA, que se presente un recurso de amparo y que se detenga el campeonato; si tenemos que ir al TAS, iremos al TAS". Esta declaración se produjo tras el fallo del Tribunal de Disciplina que no aceptó el reclamo de Vélez para eliminar a Boca de la Copa Argentina.

Este martes, la AFA decidió que el equipo "Xeneize" no sería descalificado de la competición, a pesar de que inscribió a seis extranjeros en el partido contra el "Fortín" en los octavos de final. En cambio, la sanción fue de carácter económico, imponiendo una multa equivalente a 1000 entradas.

En desacuerdo con esta decisión, Pugliese expresó en Radio La Red: "Estoy buscando un adjetivo calificativo que represente lo que siento. Una vez más, los hinchas y socios de Vélez nos sentimos perjudicados".

El vicepresidente de Vélez también enfatizó que Boca se benefició con la inclusión de seis jugadores extranjeros, afirmando: "Este fallo es inentendible; nosotros queríamos que se cumpla con el reglamento. No hubo ninguna duda; la ventaja que sacaron es evidente".

Luego de confirmar que apelarán, Pugliese añadió que buscan que se detenga la Copa Argentina, reiterando su intención de recurrir al TAS. Además, destacó: "Que nos pasen este tipo de cosas nos da mucha indignación".

Otro aspecto que subrayó el dirigente fue el impacto negativo que esta decisión podría tener a futuro: "Siento que estamos dando un mensaje muy grave para los clubes y la sociedad en general. Estamos diciendo que nos cumplan con las leyes".

El Tribunal de Disciplina de AFA no aceptó el reclamo de Vélez para que Boca fuera eliminado de la Copa Argentina tras incluir seis extranjeros en lugar de los cinco permitidos. A pesar de reconocer que el "Xeneize" cometió una infracción reglamentaria, el tribunal aclaró que "la falta fue meramente administrativa y no constituyó una alineación indebida, ya que no llegó a participar en la cancha ningún jugador inelegible".

Por lo tanto, la resolución solo implicó una sanción económica para Boca, que podrá continuar en la competición y se prepara para enfrentar a Racing el próximo domingo 27 de septiembre.

Lectura rápida

¿Qué decisión tomó la AFA?
La AFA decidió no descalificar a Boca de la Copa Argentina y solo impuso una multa económica.

¿Quién es Nelson Pugliese?
Es el vicepresidente de Vélez, quien expresó su desacuerdo con la resolución de la AFA.

¿Qué acciones tomará Vélez?
Vélez apelará la decisión ante la AFA y no descarta recurrir al TAS.

¿Qué infracción cometió Boca?
Boca inscribió a seis jugadores extranjeros en un partido, superando el límite permitido.

¿Cuál fue la sanción impuesta?
La sanción fue económica, con una multa equivalente a 1000 entradas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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