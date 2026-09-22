Burnham reafirma la postura británica sobre Malvinas en la ONU: "Nos mantendremos firmes"

Buenos Aires, 22 septiembre (NA) -- El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, reafirmó la postura británica respecto a las Islas Malvinas durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York. Su discurso fue contundente, dejando en claro que su administración se compromete a defender los derechos de los territorios británicos de ultramar frente a "cualquier amenaza".

En su discurso, Burnham afirmó: "Nos mantendremos firmes ante cualquier amenaza y desafío a la supremacía de la ley, no solo de Rusia, sino también de otros, incluso donde amenacen los derechos de los territorios británicos a permanecer británicos, como las Islas Falkland".

Según reportó la Agencia Noticias Argentinas, el primer ministro británico destacó los retos de seguridad que enfrenta su país y sus aliados, al mismo tiempo que aseguró que el gobierno británico seguirá destinando recursos a la defensa, aunque dejó en claro que no busca la confrontación.

En otro momento de su alocución, Burnham se refirió a la guerra en Ucrania, subrayando que el objetivo de Inglaterra es la "disuasión" del conflicto y que se mantendrá alerta ante "posibles amenazas".

El funcionario expresó: "Trabajaremos incesantemente para construir nuestro poder duro, nuestra disuasión, pero no jugaremos el juego de Rusia. A diferencia de Rusia, no buscamos la confrontación, al contrario, estaremos preparados, pero no tendremos miedo, con los ojos abiertos pero la cabeza fría. No flaquearemos en defender a nuestro pueblo y a nuestros aliados".

La referencia a la disputa por el archipiélago con Argentina se produce en un marco de creciente tensión diplomática entre ambos países, especialmente por la explotación de recursos naturales en las islas del Atlántico Sur.