Transportistas bolivianos anuncian paro nacional de 24 horas para el lunes 28 de septiembre

Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia ha anunciado un paro nacional de transporte que se llevará a cabo durante 24 horas el próximo lunes 28 de septiembre. Esta medida de protesta es en respuesta a los nuevos precios del diésel, que surgieron tras el fin del subsidio gubernamental.

La decisión fue tomada en un ampliado nacional en la ciudad de Santa Cruz, donde los transportistas evaluaron el impacto del Decreto Supremo 5716 en los costos operativos del sector. El secretario ejecutivo de la organización, Lucio Gómez, destacó que los choferes exigen la derogación de esta normativa y han resuelto iniciar una jornada de protesta que afectará al parque automotor en todo el país.

"Decidimos como protesta enérgica en contra de este decreto, como primer punto rechazar categóricamente este decreto y pedir la abrogatoria correspondiente; segundo (...) el día lunes como medida de presión se replegará el parque automotor a nivel nacional en todas las modalidades correspondientes por 24 horas", expresó Gómez a los medios al finalizar la reunión.

El repliegue abarcará diferentes modalidades de transporte, tanto de pasajeros como de carga, afectando los servicios urbanos, interprovinciales, interdepartamentales e internacionales. "No salimos del marco de la legalidad. No es bloqueo, ni es protesta, es un repliegue del parque automotor a sus domicilios. No existirá el servicio público. Tampoco los buses van a trabajar, sino que se quedarán donde estén", aclaró Gómez.

El dirigente también indicó que la protesta abarcará el ámbito urbano, interprovincial, interdepartamental e internacional, tanto de carga como de pasajeros. La Confederación de Choferes ha advertido sobre la posibilidad de intensificar las medidas de presión si el Gobierno no responde a sus demandas, señalando que la jornada de 24 horas es solo el primer paso de un plan más amplio. "Si no somos escuchados en ese tiempo, se revisará y se sumará gradualmente hasta llegar a un paro general indefinido", concluyó.