El Mercado de Arte Contemporáneo reunirá 59 galerías del país en un renovado espacio de Córdoba

En el marco de la 13° edición del Mercado de Arte Contemporáneo (MAC), el secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Córdoba, Héctor "Pichi" Campana, detalló este martes a Cadena 3 los aspectos centrales de la feria que reúne a 59 galerías seleccionadas entre más de 100 propuestas postuladas de distintos puntos del país.

El funcionario destacó que la muestra se traslada este año a Unmol, un predio de 7.000 metros cuadrados ubicado en la intersección de la avenida La Voz del Interior y Circunvalación.

Asimismo, resaltó la articulación organizativa entre el Municipio, la Agencia Córdoba Cultura, la Asociación FARO, la Fundación Proarte Córdoba y las Universidades Nacional y Provincial de Córdoba.

La feria, que abre sus puertas oficialmente este jueves y se extenderá hasta el domingo, de 16 a 21, con entrada libre y gratuita, suma como gran novedad el espacio "LAB". Campana explicó que impulsaron este laboratorio donde 17 artistas emergentes, que no cuentan con galería, son apadrinados por las salas participantes. La iniciativa busca brindarles herramientas teóricas y prácticas para que conozcan las dinámicas del galerismo, las ferias y el circuito del arte profesional.

El titular del área cultural remarcó que el propósito de esta edición es desmitificar la idea de que el arte contemporáneo es un terreno exclusivo para coleccionistas. Por este motivo, el MAC ofrecerá una propuesta integral pensada como un paseo familiar, que incluye oferta gastronómica con food trucks, música en vivo y amplios sectores de circulación. De esta manera, se busca propiciar un ambiente ameno donde el público pueda dialogar directamente con los creadores y consultar sobre las técnicas y materiales de cada obra.

Asimismo, Campana celebró el posicionamiento de la capital cordobesa como una plataforma de vanguardia capaz de mostrar el talento federal y proyectar a los artistas hacia el plano internacional, superando esquemas centralistas. En esa misma línea, recordó la vigencia del programa municipal "Mi arte es trabajo", desarrollado junto a la Provincia y los museos Genaro Pérez, MAU y Caraffa, donde estudiantes universitarios concursan y exhiben sus producciones para ir consolidando sus carreras dentro del campo artístico.