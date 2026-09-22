El presidente de River critica a la AFA: "Es de los clubes, no de una persona"

Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) - El presidente de River, Stefano Di Carlo, expresó su desacuerdo con la gestión actual de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras su regreso a las reuniones de la Comisión Directiva. Durante una rueda de prensa, enfatizó: "Los clubes son parte constitutiva de la AFA. La AFA es de los clubes, no de una persona. Y los clubes son de los socios".

Este martes, River Plate volvió a participar en las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA, de las cuales se había retirado en marzo debido a diferencias con la conducción de la entidad. En este contexto, Di Carlo propuso varias modificaciones, como la reducción de equipos en la Primera División, la prohibición de cambios de reglas en medio de los torneos y la revisión de los integrantes de las autoridades arbitrales, entre otros aspectos.

El presidente del "Millonario" comentó que "River trabaja y es enfático hace mucho tiempo en ordenar algunas cuestiones que hacen a una competencia mejor. Y obviamente vamos a seguir planteando, hasta el cansancio, esta cuestión", refiriéndose a la necesidad de mejorar el sistema de competencia en el fútbol argentino.

Además, Di Carlo subrayó que "No hay animosidad ni ánimo de vivir en torno al conflicto. Creo que cualquier hincha de cualquier club... esto es transversal y excede a River". Resaltó que su objetivo es alinear a la AFA con lo que la gente piensa sobre el fútbol argentino.

Respecto al apoyo que podría recibir el club a sus propuestas en el Comité, el dirigente afirmó: "Hay muchos dirigentes que piensan igual que nosotros. Por supuesto, no se expresan porque es un proceso, porque hay que plantear las ideas, tener contundencia y plantear ese camino".

Por último, Di Carlo hizo un llamado a la unidad entre los clubes: "Hay mucha sintonía de River con el conjunto de los clubes en términos del norte de muchas cuestiones. El consenso se construye hablando con el otro y eso es lo que estamos haciendo".