La FIFA lanza el innovador formato del Mundial y Festival Sub-15 en Azerbaiyán

FOTO: La Selección argentina Sub-15 será parte de un torneo de formato novedoso.

Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) – El Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA se llevará a cabo en Azerbaiyán entre el 22 y el 30 de octubre, con la participación de casi 1.000 partidos que involucrarán a 191 selecciones.

De acuerdo a la información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas, este torneo tiene como objetivo principal ofrecer "oportunidades competitivas significativas a aquellas naciones para las que clasificarse para las competiciones de la FIFA sigue siendo un reto enorme". Por ello, se ha dejado abierta la inscripción para las 211 asociaciones miembro de la FIFA.

El evento se disputará en formato de fútbol 8, con partidos de dos tiempos de 20 minutos cada uno, buscando cuidar la integridad física de los jóvenes jugadores, que deberán haber nacido en 2011 o 2012.

Este Mundial y Festival Sub-15 se distinguirá por su formato único, ya que se ha invitado a todos los miembros de la FIFA a participar.

Con la presencia de 191 asociaciones de las 211, se modificaron las normativas para garantizar que todos los equipos puedan competir hasta el final del torneo, que se desarrollará en un lapso de ocho días.

Por tal motivo, se decidió que los equipos estarán conformados por ocho jugadores cada uno, y se recortará la duración de los partidos a 20 minutos por tiempo. El torneo contará con 20 encuentros simultáneos en varias canchas, permitiendo hasta 10 partidos diarios en cada una.

Las sedes elegidas para este evento son dos importantes instalaciones en la ciudad de Bakú: el estadio Baku Crystal Hall, que tiene capacidad para 27.000 espectadores, y el complejo Hovsan Competition, que dispone de 20 campos de juego adecuados para el torneo juvenil.

La fase inicial del certamen se llevará a cabo entre el 24 y el 26 de octubre, en la que los 191 equipos se dividirán en 33 grupos de seis selecciones, exceptuando una zona que tendrá cinco equipos. Los clasificados avanzarán a seis categorías distintas: el primer lugar irá a la categoría A, el segundo a la B, y así sucesivamente hasta la división F.

Tras la fase clasificatoria, se asignará un día de descanso para el 27 de octubre, y luego comenzarán los 16avos de final, donde los equipos ganadores avanzarán de ronda al igual que en el formato tradicional, mientras que los perdedores se enfrentarán entre sí para definir cada puesto en las 32 clasificaciones por división.

En el futuro, se prevé que la segunda edición del torneo en 2027 incluya equipos femeninos, y a partir de 2028 se invitará a todas las federaciones a participar con sus selecciones masculinas y femeninas sub-15 en competiciones separadas.

El equipo argentino, dirigido por Adrián Gallará desde el año pasado, competirá en la zona B junto a Argelia, Taiwán, Malawi, Omán y Surinam.