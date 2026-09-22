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Bullrich expuso diferencias en la mesa política: le pidieron canalizar discrepancias puertas adentro

Fue en una reunión en la Casa Rosada para intentar limar las rispideces por el Presupuesto, que incluyó un fuerte ajuste en materia de discapacidad.  

22/09/2026 | 18:33Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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La senadora Patricia Bullrich, en la Casa Rosada.

FOTO: La senadora Patricia Bullrich, en la Casa Rosada.

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La mesa política se reunió este martes, desde las 13, en Casa Rosada para intentar ordenar las diferencias internas que surgieron tras la presentación del Presupuesto 2027, que incluyó un fuerte ajuste en materia de discapacidad.

El encuentro se desarrolló con el presidente Javier Milei en Nueva York y con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el país para atender distintos compromisos políticos.

La discusión por discapacidad se inició a partir de la inclusión del capítulo VI en el proyecto que, entre otros puntos, deroga parcialmente la Ley de Emergencia en Discapacidad y elimina los aranceles únicos de referencia del Nomenclador de Prestaciones Básicas.

Tanto la senadora Patricia Bullrich como el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sostuvieron que no conocían los detalles del proyecto hasta su ingreso al Congreso. La inclusión del articulado que implicaba un profundo recorte generó polémica interna por el reclamo de los aliados.

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/Fin Código Embebido/

Según supo Noticias Argentinas, la senadora expuso su malestar durante el intercambio y la reducida mesa le pidió “canalizar” las discusiones internamente y evitar el afuera.

Es que fiel a su estilo, Bullrich cuestionó públicamente la dinámica y advirtió sobre la posibilidad de que el oficialismo vuelva a cometer “errores forzados”. En ese marco, la senadora mantuvo contrapuntos con distintos sectores y apuntó contra el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

No obstante, no pudo trasladarles sus reclamos debido a la ausencia de los Caputo en el intercambio de este martes a la tarde.

Según planteó Bullrich, los principales puntos polémicos del Presupuesto deberían haber sido materia de conversación durante la reunión de la mesa política de la semana pasada.

En la administración libertaria buscaron bajar el tono a las diferencias y las encuadraron como parte de la dinámica interna de la gestión. “Patricia es Patricia”, justificó un funcionario ante este medio.

La reunión también estuvo atravesada por las recientes salidas del secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, “por motivos personales”, y la de Belén Agudiez, quien dejó la Subsecretaría de Planificación General bajo el mismo argumento.

El temario contempló, además, el esquema de tratamiento de la Ley de Soberanía Nacional, enviada recientemente al Congreso, los plazos para el tratamiento en el Senado de la nueva Carta Orgánica del Banco Central y los cambios al régimen de Zona Fría.

De la reunión participaron, además de Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli; Bullrich; Martín Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

Lectura rápida

¿Qué se discutió en la reunión de la mesa política? Se discutieron diferencias internas sobre el Presupuesto 2027, especialmente en relación a la discapacidad.

¿Quiénes participaron de la reunión? Participaron Karina Milei, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Martín Menem, entre otros.

¿Cuándo se llevó a cabo la reunión? La reunión se llevó a cabo este martes a las 13.

¿Dónde tuvo lugar la reunión? La reunión tuvo lugar en Casa Rosada.

¿Por qué surgieron diferencias internas? Surgieron diferencias internas tras la presentación del Presupuesto 2027, que incluía un fuerte ajuste en materia de discapacidad.

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