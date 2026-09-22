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Protestas en Caracas contra Delcy Rodríguez por su rol en la ONU y la situación electoral en Venezuela

Un grupo de opositores se reunió en Caracas para rechazar la participación de Delcy Rodríguez en la ONU y exigir elecciones. Acusan a la funcionaria de abusos de poder y piden la liberación de más de 400 presos políticos.

22/09/2026 | 15:12Redacción Cadena 3

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Protestan en capital venezolana por presencia de Delcy Rodríguez en Asamblea General de la ONU

FOTO: Protestan en capital venezolana por presencia de Delcy Rodríguez en Asamblea General de la ONU

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CARACAS (AP) — Un centenar de opositores se concentraron el martes frente a la sede de Naciones Unidas en la capital venezolana para protestar contra la presencia de Delcy Rodríguez en la Asamblea General de ese organismo y exigir la convocatoria de elecciones presidenciales en Venezuela.

Andrés Velásquez, dirigente opositor, manifestó: "Debemos señalar categóricamente lo siguiente: Delcy Rodríguez no está en Nueva York, en Naciones Unidas, representando a Venezuela". Velásquez también destacó la responsabilidad de Rodríguez en abusos de poder y corrupción, así como en el desconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales de julio de 2024, debido a su rol en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

El dirigente agregó: "Ni todas las intervenciones golillas (a costes bajos) que le permitan en Naciones Unidas, ni todas las reuniones que logre hacer en Nueva York van a lavarle la cara en su corresponsabilidad en el golpe de Estado cometido en Venezuela contra la soberanía popular el 28 de julio del año 2024".

Velásquez denunció que más de 400 personas permanecen encarceladas por motivos políticos. Desde hace más de quince años, miles han sido detenidos, especialmente tras las elecciones presidenciales de 2024, cuando la administración de Maduro llevó a cabo una detención masiva de quienes cuestionaron su victoria.

El 3 de enero de este año, Estados Unidos realizó un operativo militar audaz que resultó en la captura de Maduro, quien fue trasladado a Nueva York para enfrentar un juicio por narcotráfico. Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta, asumió el cargo de presidenta encargada dos días después.

Desde entonces, más de 8.600 personas han sido excarceladas, algunas bajo medidas cautelares, gracias a una ley de amnistía aprobada en febrero por la Asamblea Nacional, pero aún quedan cientos detenidos.

La presidenta venezolana se dirigirá a la Asamblea General de la ONU el jueves, y la noche del martes se reunirá en Nueva York con el mandatario estadounidense Donald Trump en su primer encuentro desde la captura de Maduro.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Caracas?
Se realizaron protestas contra la presencia de Delcy Rodríguez en la ONU.

¿Quiénes participaron en la protesta?
Un centenar de opositores se concentraron frente a la sede de la ONU.

¿Cuándo se llevó a cabo la manifestación?
El martes, antes de la Asamblea General de la ONU.

¿Por qué protestaron?
Exigieron elecciones y denunciaron abusos de poder de Rodríguez.

¿Cuál es la situación política en Venezuela?
Más de 400 personas están encarceladas por motivos políticos tras elecciones de 2024.

[Fuente: AP]

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