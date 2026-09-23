Central vendió la totalidad del pase de Módica a Gimnasia de Mendoza

FOTO: Agustín Módica celebra un gol en Gimnasia de Mendoza.

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Gimnasia de Mendoza confirmó la compra del 50% restante del pase de Agustín Módica, por lo que el delantero formado en Rosario Central ahora pertenece en su totalidad al club mendocino. El atacante de 23 años tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2029.

Módica llegó al Lobo a fines de enero de este año y atraviesa una gran temporada: lleva 12 goles en 23 partidos y es el máximo goleador del Torneo Clausura. En Central, donde se formó en las divisiones inferiores, disputó 30 partidos oficiales y convirtió siete tantos.

El delantero no fue tenido en cuenta por Jorge Almirón y encontró continuidad en Mendoza. Antes de su llegada a Gimnasia, además, había sufrido una lesión de ligamento cruzado en 2024 que lo mantuvo varios meses alejado de las canchas.

“Fue una buena decisión haber venido aquí a Mendoza porque mi carrera resurgió”, había expresado Módica días atrás. Y sobre su vínculo con Central, agregó: “Central sigue siendo mi casa y sé que algún día voy a volver”.