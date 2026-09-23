Récord mundial: una niña china de 6 años resolvió el cubo Rubik en menos de 4,5 segundos

BEIJING (AP) — Una niña de 6 años, Lian Yunzhi, ha marcado un nuevo hito al establecer un récord mundial femenino en la resolución de cubos de Rubik, logrando un tiempo promedio de poco más de cuatro segundos por pieza. Este asombroso logro se concretó a principios de este mes durante una competencia certificada por la World Cube Association en la ciudad de Wuhan, ubicada en el centro de China, donde Lian obtuvo un tiempo medio de 4,52 segundos. Posteriormente, mejoró su marca a 4,27 segundos en una segunda competencia en la ciudad de Guangzhou, según reportó la cadena estatal CCTV el lunes.

Con este rendimiento, Lian se convierte en la única speedcuber femenina en conseguir un promedio inferior a 4,5 segundos, un hito que ha sido destacado por la asociación en su página web, donde la ha nombrado como la poseedora del récord femenino en la resolución del cubo 3x3x3.

Durante la competencia en Wuhan, Lian, con una diadema roja adornada con un lazo, mostró seriedad mientras sus pequeños dedos se movían con destreza. Tras completar un intento en apenas 3,54 segundos, sonrió con orgullo y aplaudió, evidenciando su alegría por el logro alcanzado.

La historia de Lian comenzó a los 4 años, cuando intentó resolver un cubo de Rubik por primera vez, tardando aproximadamente 90 segundos. Al principio, la niña se sentía insegura para competir, pero con el tiempo, a medida que sus resultados mejoraban, comenzó a entusiasmarse más con el rompecabezas. Esto la motivó a entrenar con mayor dedicación y a enfrentar los desafíos con determinación.

"Era una niña introvertida. Ahora, tiene mucha confianza vaya donde vaya", declaró su madre, Lin Yangxi, en una cita recogida por CCTV.

La joven prodigio ha dominado más de 1.300 fórmulas de resolución y, recientemente, ha estado dedicando entre dos y tres horas diarias a su entrenamiento. Para mejorar sus habilidades, sus padres la han llevado a Shanghai para aprender de los mejores entrenadores del ámbito.

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Six-year-old Lian Yunzhi from China broke the women’s world record for the average time to solve a 3x3x3 Rubik’s Cube twice in three days, first averaging 4.52 seconds and then lowering her record to 4.27 seconds.



Lian has mastered more than 1,300 solving algorithms and… pic.twitter.com/GrUMxoQ2Yl — CBS News (@CBSNews) September 22, 2026

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.