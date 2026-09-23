En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Juntos

Asesinaron a puñaladas a un hombre tras una supuesta discusión familiar en Córdoba

Todo sucedió el martes por la noche en barrio San Jorge. La víctima tenía 40 años. Un hombre de 39 quedó detenido y la Policía busca a otro señalado como participante del hecho.

23/09/2026 | 08:52Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Policía de Córdoba. (Foto: X/Ilustrativa)

FOTO: Policía de Córdoba. (Foto: X/Ilustrativa)

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Asesinaron a puñaladas a un hombre tras una supuesta discusión familiar en Córdoba

    Juntos

    Episodios

Un hombre de 40 años fue asesinado a puñaladas anoche en barrio San Jorge, en la ciudad de Córdoba, durante una discusión que habría ocurrido en un contexto de violencia familiar.

Por el crimen quedó detenido un hombre de 39 años, señalado como quien tomó un cuchillo y apuñaló varias veces a la víctima.

La Policía busca a otro hombre que también habría participado en el hecho y permanece prófugo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Francisco Centeno.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un hombre de 40 años fue asesinado a puñaladas en Córdoba.

¿Quién fue detenido? Un hombre de 39 años fue arrestado como el autor del crimen.

¿Cuándo sucedió? El asesinato ocurrió anoche.

¿Dónde tuvo lugar? En barrio San Jorge, en la ciudad de Córdoba.

¿Por qué ocurrió? La discusión se dio en un contexto de violencia familiar.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf