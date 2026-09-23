Asesinaron a puñaladas a un hombre tras una supuesta discusión familiar en Córdoba
Todo sucedió el martes por la noche en barrio San Jorge. La víctima tenía 40 años. Un hombre de 39 quedó detenido y la Policía busca a otro señalado como participante del hecho.
23/09/2026 | 08:52Redacción Cadena 3
FOTO: Policía de Córdoba. (Foto: X/Ilustrativa)
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Audio. Asesinaron a puñaladas a un hombre tras una supuesta discusión familiar en Córdoba
Juntos
Un hombre de 40 años fue asesinado a puñaladas anoche en barrio San Jorge, en la ciudad de Córdoba, durante una discusión que habría ocurrido en un contexto de violencia familiar.
Por el crimen quedó detenido un hombre de 39 años, señalado como quien tomó un cuchillo y apuñaló varias veces a la víctima.
La Policía busca a otro hombre que también habría participado en el hecho y permanece prófugo.
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Lautaro Córdoba tenía 16 años y la Policía logró hallar su cuerpo cuando acudió por una denuncia de violencia de género realizada por la madre de la víctima.
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Informe de Francisco Centeno.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un hombre de 40 años fue asesinado a puñaladas en Córdoba.
¿Quién fue detenido? Un hombre de 39 años fue arrestado como el autor del crimen.
¿Cuándo sucedió? El asesinato ocurrió anoche.
¿Dónde tuvo lugar? En barrio San Jorge, en la ciudad de Córdoba.
¿Por qué ocurrió? La discusión se dio en un contexto de violencia familiar.