Es taekwondista, tiene 17 años y fue toda su familia a alentarla en los Suramericanos

FOTO: La familia de María Julia Sepúlveda, a pleno para alentarla en los Suramericanos.

María Julia Sepúlveda tiene 17 años y este miércoles disputa una final de taekwondo en los Juegos Suramericanos. Pero esta vez, además de la competencia, sabía que contaba con algo especial: toda su familia presente para alentarla.

Sus padres, sus hermanos y sus cuatro abuelos llegaron con banderas y vinchas para acompañar a la joven deportista argentina. Entre ellos estaba Mabel, su abuela, con la posibilidad de verla competir en vivo por primera vez.

“Vivimos para ella”, resumió a Cadena 3 Laura, su mamá, al describir el esfuerzo que realiza toda la familia para acompañar la carrera deportiva de María Julia.

“No se puede expresar en palabras lo que sentimos. Es un conjunto de cosas, algo que se fue dando con esfuerzo, dedicación, disciplina de familia y amigos, especialmente la dedicación de sus entrenadores. Hicieron una gira enorme, con mucho apoyo. Estamos contentos y expectantes. Julia no tiene techo: se merece todo”, expresó.

La preparación de una deportista de alto rendimiento implica un esfuerzo que va mucho más allá de los entrenamientos. La familia debe afrontar gastos de alimentación, elementos deportivos, viajes, atención médica, nutrición y psicología deportiva.

“Vivimos para ella: todos los días nos levantamos y nos enfocamos en conseguir el dinero para que ella esté donde está. Si no, no se llega. Sí o sí hay que hacer mucho esfuerzo, en alimentación, elementos para entrenar, viajes, médicos, nutricionistas, psicólogo deportivo. Todo se hace con mucho esfuerzo”, contó Laura.

Y en ese camino, la familia se convirtió en un equipo. “Somos un equipazo con toda la familia”, resumió la mamá.

Una vida dedicada al deporte

Diego, el papá de María Julia, destacó a Cadena 3 la disciplina de su hija y el compromiso que asumió para poder alcanzar sus objetivos.

“Ella es muy disciplinada y con objetivos claros. Cursó a distancia en el colegio casi todo el año y entrenó todos los días”, contó.

Para Mabel, la abuela, esta competencia tiene además un significado especial. María Julia habitualmente debió competir fuera del país y esta vez pudo verla en Argentina.

“Tuve la satisfacción de venir por primera vez a ver a María Julia, porque siempre peleó afuera. Esta vez que lo hace en Argentina vinimos los abuelos. Es una alegría”, expresó emocionada.

Así, antes de salir al tatami para disputar la final, María Julia supo que detrás suyo tenía algo más que un grupo de hinchas: una familia entera que acompañó su esfuerzo y que llegó con banderas y vinchas para vivir junto a ella un momento inolvidable.

Informe de Julián Maragliano