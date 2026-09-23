Midachi y una despedida con fecha: Dady, Miguel y Chino repasaron 43 años de historia en Cadena 3

Midachi se prepara para la despedida de una etapa que comenzó hace 43 años y que tendrá una de sus últimas paradas en Rosario. Dady Brieva, Miguel del Sel y el Chino Volpato estuvieron en Cadena 3 y hablaron de todo: la decisión de dejar las giras, la nostalgia por lo vivido, los proyectos personales, el humor y la particular relación que construyeron durante más de cuatro décadas.

La despedida tiene, por ahora, una fecha concreta. El Chino confirmó que “en principio el 18 de diciembre estamos terminando la última actuación que va a ser en Colonia, en Uruguay, en la Plaza de Toros”. Antes, el grupo pasará por Montevideo y por distintas ciudades argentinas. En Rosario se presentarán el próximo 3 de octubre en el Metropolitano, un escenario que nunca habían utilizado.

El propio Chino explicó que la elección de escenarios más grandes responde a una cuestión concreta: “Estamos yendo a lugares un poquito más grandes porque no tenemos capacidad para hacer la gira que hacíamos antes, Turco. La verdad es esa”. Y agregó, con humor: “Si tuviésemos energía, recién nos bajamos del auto y pedíamos permiso una pierna de la otra”.

La decisión de terminar esta etapa está relacionada con el cansancio que implica sostener una carrera de semejante duración. “Salir de gira hasta jueves a domingo y medio...”, planteó uno de ellos, mientras Dady resumió la cuestión desde otro lugar: “La vida de uno”. La intención no es abandonar el escenario de un día para el otro, sino reconocer que hay otras cosas que también quieren disfrutar.

El Chino fue muy claro al explicar qué espera después de Midachi: “Después de determinado Midachi sí, vamos a hacer una película creo que en marzo, y después empezar a disfrutar de otras cosas, de ir a pescar, de jugar al fútbol, de estar con nuestros hijos, con nuestros nietos, descansar”. Y dejó una frase que sintetiza el cambio de prioridades: “No tener el compromiso de decir, ¿qué haces el fin de semana? Voy a hacer lo que se me cante”.

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FOTO: Dady Brieva en Cadena 3.

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También habló de las exigencias físicas y emocionales que supone salir al escenario. “Primero tener que estar bien de la garganta, tener que estar bien físicamente, tener que estar con ganas, todo lleva una responsabilidad”, explicó. Y aclaró que eso no significa que hayan dejado de disfrutar: “No es que no lo disfrutemos, esto de subir al escenario, porque nos matamos de risa, igual o más que la gente”.

Con el humor que los caracteriza, el Chino habló incluso de la edad: “El año que viene cumplimos 70”. Y explicó que quiere comenzar a vivir de otra manera: “Yo por lo menos quiero empezar a disfrutar estar más tranquilo en otro tipo de cosas. Ir más al gimnasio, ir más seguido a nadar”. Después enumeró algunos de sus deseos: “Quiero conocer Copenhague. Mi abuelo era de Dinamarca. Tengo parientes allá, nunca fui. No fui nunca a una olimpiada, quiero ir a una olimpiada”.

La despedida, sin embargo, no se vive desde la tristeza permanente. Dady reivindicó la esencia del espectáculo y explicó qué significa para ellos volver a encontrarse con el público. “Midachi no es una obra de Paul Simon, sin desmerecer nada, donde vos decís tu texto, lo decís acá, va. Vení, no. ¿Qué es Midachi?”, planteó. Y respondió: “Es un momento de esparcimiento, de energía”.

En esa misma línea, Dady sostuvo que el público debe involucrarse con lo que sucede arriba del escenario. “Yo le digo a la gente: el que se queda sentado, que no venga nunca más”, lanzó. Y explicó su concepción del espectáculo: “Yo le propongo a la gente que la vida es bella y para proponerle que la vida es bella me tiene que doler mucho la garganta, tengo que mover una cosa, saltar y decir: mirá vos, por lo menos que te dé ternura que este tipo de 70 salta”.

El grupo también habló de la nostalgia. El Chino reconoció que existen “muchos elementos emocionales que juegan hoy por hoy” y recordó que la preparación de este espectáculo demandó ocho meses. “Nosotros esperamos ocho meses, viste, sentaditos ahí en el banco esperando en principio las cuatro funciones”, contó. Para él, la despedida actual tiene una carga diferente a otras reuniones del trío.

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FOTO: Miguel del Sel en Cadena 3.

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Miguel, en tanto, puso el foco en el peso de la carrera y en las responsabilidades acumuladas durante tantos años. Utilizó una comparación futbolera para explicarlo: “A lo largo de la carrera nos llenamos de esas mochilas y llega un momento donde vos descubrís, algunos sí, otros no, que llegamos a un momento donde no nos importa mucho y estamos jugando a la pelota y no tenemos ninguna mochila”.

Ese planteo también explica por qué decidieron mantener el humor que los hizo conocidos. Frente a las discusiones actuales sobre la cancelación y lo políticamente correcto, Miguel fue contundente: “No, nosotros no hemos cambiado nada”. Y agregó: “Midachi no dice ninguna barbaridad. Segundo, que la gastada entre nosotros, entre los personajes nuestros, entre la Pochola y la Tota, y la pelea Chirola con Chasman en el cielo, todo pasa”.

El humor, para ellos, sigue teniendo como base el juego entre los propios personajes. Miguel sostuvo: “Yo creo que la gente se sigue riendo de lo mismo. No ha cambiado nada. Esto ha sido para mí toda una mentira”. Y explicó que, a su entender, “el problema por ahí lo tiene el que cuenta chistes”, porque puede sentirse condicionado por determinadas discusiones sobre qué se puede decir y qué no.

El espectáculo actual reúne justamente buena parte de esa historia. “Es un popurrí de los 43 años, aggiornados por supuesto”, explicó el Chino. Allí aparecen algunos de los clásicos del grupo, pero también recursos tecnológicos y audiovisuales. “El show está impecable”, afirmó, y contó que trabajaron durante meses con inteligencia artificial y pantallas.

La emoción ocupa además un lugar central. El Chino contó que muchas personas se acercan después de las funciones para decirles que lloraron y se emocionaron. El espectáculo incluye imágenes de sus familias, de sus hijos y de distintas etapas de la carrera. También recuperan los números folclóricos que comenzaron en 1983: “Volvemos a tomar la guitarra y a hacer los famosos números folclóricos que empezamos en el año 83”.

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FOTO: Chino Volpato en Cadena 3.

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Los tres también hablaron de la relación que construyeron entre ellos. Dady definió a Miguel con una imagen muy particular: “Es un asesino profesional como yo arriba del escenario. Somos dos tipos que nos ponemos de espalda, espalda con espalda, y siento que él está haciendo su trabajo y yo estoy haciendo el mío”. Después lo resumió de otra manera: “Es un talento insuperable”.

Miguel, cuando tuvo que definir al Chino, fue igualmente elogioso: “El Chino es un pan de Dios, mi amigo de toda la vida”. Y explicó por qué considera que su compañero resulta fundamental para el funcionamiento del grupo: “Creo que los espectáculos terminan estando en el escenario gracias al Chino por todas las ganas que le pone”. También destacó que es “un fenómeno como persona, honesto, bueno”.

El Chino, por su parte, definió a Dady como “un tipo que labura, que trabaja sobre el escenario”. Lo ubicó además como “uno de los grandes actores y monologuistas” y destacó que su estilo tuvo influencia sobre generaciones posteriores. “A partir de Dady creo que el stand-up argentino tomó demasiados recursos de Dady”, afirmó.

Cuando llegó el momento de definir a Midachi como grupo, Miguel encontró una explicación en la combinación de personalidades: “Creo que fuimos la combinación perfecta”. El Chino coincidió y habló de “mucho talento, mucha honestidad en el grupo y muchas ganas”. Para él, el secreto estuvo en algo que mantuvieron durante toda la carrera: “Nunca aflojamos. Creo que el secreto nuestro ha sido la pasión, los huevos, el corazón que nos hemos puesto en cada show. Nunca nos guardamos nada”.

La historia que empezó en Santa Fe y Rosario terminó recorriendo escenarios de todo el país y del exterior. Ahora, después de 43 años, el grupo se prepara para bajar el telón de esta etapa. Dady, Miguel y el Chino saben que la despedida tiene fecha, pero también saben que queda una última oportunidad para celebrar junto al público todo lo que construyeron. Como dijo el Chino: “No va a haber otro Midachi. Pueden intentar copiarte, pueden haber formatos de tríos nuevos que harán otras cosas, pero nosotros creo que vamos a dejar una huella, chiquita o grande, no sé, pero que la gente se va a acordar de Midachi”.

Entrevista de Alberto Lotuf.