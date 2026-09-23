Juegos Suramericanos 2026: qué competencias se podrán ver este miércoles 23 de septiembre

Los Juegos Suramericanos 2026 continúan este miércoles con una agenda que se extenderá desde temprano hasta la noche. En Rosario se concentrará la mayor cantidad de disciplinas, mientras que también habrá competencias en Santa Fe, Rafaela y Paraná.

El ingreso a las competencias es libre y gratuito, previa descarga del QR del Fan Fest, y se realizará por orden de llegada hasta completar el aforo de cada escenario. Además, los partidos de Las Leonas y de Los Leones, los seleccionados argentinos de hockey, también podrán seguirse a través de las pantallas instaladas en los Fan Fest para quienes no hayan adquirido su ticket previamente.

Rosario

En el Estadio Claudio Newell's, el vóleibol indoor masculino tendrá dos partidos: Chile vs. Paraguay, a las 10, y Colombia vs. Bolivia, a las 15.

El raquetbol, en el ISEF 11, comenzará a las 9 con individual femenino y continuará a las 9:45 con individual femenino, 10:30 y 11:15 con individual masculino, 12 y 12:45 con dobles femenino y masculino, 14:15 con dobles mixtos, 15:45 con cuartos de final individual femenino y 16:30 con cuartos de final individual masculino.

En el Monumento Nacional, el frontball comenzará a las 9:30, con los cruces de grupos de las ramas femenina y masculina. La jornada de frontón también arrancará a las 9:30, con Chile-Perú masculino, Argentina-Bolivia femenino, Argentina-Bolivia masculino y Perú-Venezuela femenino; este último partido masculino está previsto para las 14:30 aproximadamente.

En el Club GER, la pelota goma trinquete tendrá sus partidos desde las 17: Chile-Argentina femenino y masculino, Perú-Uruguay femenino y masculino y Argentina-Bolivia femenino. El duelo Argentina-Bolivia masculino está previsto para las 20 aproximadamente.

El bádminton, nuevamente en ISEF 11, tendrá actividad desde las 9, con individuales y dobles, y dobles mixto a las 17 aproximadamente.

En el Jockey, el ecuestre tendrá su primera competencia individual por equipos desde las 12.

Uno de los puntos centrales de la jornada será el fútbol masculino en el Club Atlético Newell's Old Boys. A las 14, Argentina enfrentará a Perú por una de las semifinales, mientras que a las 17 Paraguay jugará ante Chile por la otra.

El fútbol femenino, en la Asociación Rosarina, tendrá su competencia por el tercer y cuarto puesto entre Paraguay y Uruguay a las 10, y la final entre Chile y Venezuela a las 15.

El squash, en Rural Nave C, tendrá semifinales de dobles a las 10, actividad de equipos desde las 17 y la final individual a las 19.

En tenis, en el Club Old Resi, se disputarán desde las 10 los octavos de final de individuales y los cuartos de final de dobles masculino, femenino y mixto.

El tenis de mesa, en el Gimnasio Municipal René Arijón y Club Provincial, comenzará a las 10 con las semifinales femeninas y continuará con las semifinales masculinas. A las 13 y 13:30 serán las finales de dobles femenino y masculino, mientras que desde las 17 se disputarán las semifinales de singles. Las finales de singles están previstas desde las 18:30.

En el Museo/Centro Acuático, el polo acuático tendrá partidos desde las 12:30 hasta las 21, con Perú-Uruguay masculino, Argentina-Uruguay femenino, Chile-Colombia femenino, Perú-Brasil femenino, Brasil-Uruguay masculino, Argentina-Perú masculino y Colombia-Chile masculino.

El tiro con arco, en el Hipódromo, tendrá una jornada de definiciones desde las 9:15. Las competencias por equipos de recurvo se desarrollarán durante la mañana, con finales por bronce y oro entre las 11 y las 13. Por la tarde será el turno de los equipos de compuesto, con cruces desde las 14:15 y finales desde las 15:30, hasta la definición del equipo masculino a las 17.

En Invencible Rosario, el karate tendrá actividad desde las 9 y nuevamente desde las 14, con las competencias de kata y kumite.

Santa Fe

En el CARD, el atletismo tendrá una extensa jornada. La actividad comenzará a las 7 con la marcha masculina y continuará desde las 9 con distintas pruebas de pista y campo. Durante la mañana habrá salto con garrocha, salto en alto, 200 metros, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina, 800 metros, 400 metros con vallas, salto en garrocha y 1500 metros.

Por la tarde se desarrollarán las finales de distintas pruebas, entre ellas salto triple femenino, 110 metros con vallas masculino, 400 metros masculino y femenino, 800 metros femenino, lanzamiento de bala masculino y 1500 metros femenino y masculino, con actividad hasta las 19:50 aproximadamente.

En la Laguna Setúbal, el remo coastal tendrá finales desde las 9, con pruebas femeninas y masculinas de 1X y 2X, hasta las 13.

El Invencible Santa Fe recibirá tres partidos de balonmano masculino: Perú-Uruguay a las 14:30, Paraguay-Chile a las 17 y Brasil-Argentina a las 19:30.

En el ISEF 27, la escalada tendrá clasificación de Boulder masculino desde las 10, final de Boulder masculino a las 17:30 y premiación a las 18:30.

El canotaje slalom, en Lago del Sur, comenzará a las 11:35 con contrarreloj K1 masculino y continuará a las 12:30 con contrarreloj K1 femenino. Desde las 14:20 se desarrollarán las semifinales y luego las pruebas de C1 y las definiciones de las distintas categorías hasta las 16:30.

En la Laguna Setúbal, el canotaje velocidad tendrá competencias a las 11 y a las 15.

Rafaela

La actividad de ciclismo pista se desarrollará durante toda la jornada. A las 10:31 comenzará la actividad con la primera ronda femenina, seguida a las 10:55 por la primera ronda masculina. A las 11:28 y 11:30 serán los repechajes.

A las 11:40 comenzará la final femenina de 30 kilómetros. Luego habrá nuevas rondas y ceremonias de premiación. Desde las 12:15 se disputarán las finales femeninas y desde las 13:35 las finales masculinas, con las correspondientes ceremonias de premiación hasta las 14:42.

El pádel tendrá cuatro partidos: 10, serie 3 del Grupo A femenino; 11:30, serie 1 del Grupo B femenino; 13, serie 3 del Grupo A masculino; y 14:30, serie 3 del Grupo B masculino.

Paraná

El sóftbol masculino, en el Estadio Internacional, tendrá tres partidos: Venezuela vs. Perú a las 14, Argentina vs. Bolivia a las 16:30 y Venezuela vs. Argentina a las 19.

El ingreso a las competencias es libre y gratuito, por orden de llegada y hasta completar el aforo. Para acceder, es necesario descargar previamente el QR correspondiente.