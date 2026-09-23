Investigación sobre la tecnología de conducción autónoma de Comma.ai tras dos accidentes fatales

Comma.ai, la startup fundada por el hacker George Hotz, enfrentó una investigación federal tras cinco accidentes reportados que involucraron su tecnología de asistencia a la conducción, de los cuales dos resultaron en tres muertes. La Oficina de Investigación de Defectos de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) anunció que los accidentes involucraron dispositivos de Comma que no detectaron o no respondieron a vehículos lentos o detenidos en el mismo carril.

En cuatro de los accidentes, hasta 11 personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad. La NHTSA destacó que algunas de las colisiones fatales podrían haber implicado el uso de versiones "forked" o modificadas del software de Comma.ai.

Hasta el momento, Comma.ai no pudo ser contactada para hacer comentarios. Hotz, quien se distanció de las operaciones diarias de la startup en 2022, tampoco respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Fundada en 2015, Comma.ai produce dispositivos que se pueden instalar en una variedad de automóviles modernos. Los dispositivos, junto con el software de Comma.ai, denominado "openpilot", pueden controlar el sistema de Control de Crucero Adaptativo (ACC) y el sistema de Centrado de Carril Automatizado (ALC) para realizar funciones similares a las de Tesla Autopilot y GM Super Cruise. La meta de la empresa es "hacer que conducir sea relajante".

El sitio web de Comma.ai afirma que "openpilot puede dirigir, acelerar y frenar automáticamente para otros vehículos dentro de su carril". Sin embargo, al igual que Tesla y GM, Comma.ai advierte que los conductores "deben estar siempre en condiciones de retomar el control manual del vehículo de inmediato, pisando cualquiera de los pedales o presionando el botón de cancelación". El dispositivo de la compañía utiliza un sistema de monitoreo del conductor basado en cámaras para detectar conductores distraídos o somnolientos.

Uno de los accidentes fatales ocurrió en febrero de 2026 en Ascension Parish, Louisiana. Un Toyota RAV4 de 2022, que utilizaba FrogPilot, una versión modificada de openpilot, chocó contra un vehículo de emergencias detenido.

La Policía Estatal de Louisiana publicó detalles sobre un accidente en febrero que parece coincidir con el informe en la base de datos de la NHTSA. En su descripción del accidente, la agencia informó que dos pasajeros en el asiento trasero del Toyota fallecieron.

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