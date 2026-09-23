Cambio histórico en los Testigos de Jehová: cada fiel decidirá si recibe componentes de sangre

FOTO: Los Testigos de Jehová permitirán que cada fiel decida si acepta componentes de sangre.

Los Testigos de Jehová modificaron su postura sobre el uso médico de los principales componentes de la sangre: desde ahora, cada fiel podrá decidir, según su conciencia, si acepta glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma o plaquetas procedentes de otra persona.

La organización mantiene, sin embargo, su rechazo a las transfusiones de sangre completa.

El cambio fue anunciado el 18 de septiembre por el Cuerpo Gobernante, la máxima autoridad de la comunidad religiosa, con sede en Estados Unidos.

También dejó a criterio de cada creyente la posibilidad de donar sangre, siempre que se destine exclusivamente a obtener componentes o fracciones para otras personas. La donación destinada a transfusiones de sangre completa sigue rechazada por la organización.

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La postura histórica de los Testigos de Jehová se basa en su interpretación del mandato bíblico de abstenerse de sangre. Hasta ahora, esa restricción también comprendía los cuatro componentes principales.

Según explicó el Cuerpo Gobernante, las Escrituras no indican específicamente cómo resolver su uso en tratamientos o intervenciones quirúrgicas, por lo que considera que la decisión corresponde a cada persona.

La modificación amplía otra actualización anunciada en marzo, cuando la organización dejó a criterio individual el uso de la propia sangre del paciente durante la atención médica o quirúrgica, incluso si había sido extraída y almacenada con anterioridad.

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La conducción religiosa sostuvo que el uso de componentes sanguíneos sigue siendo un asunto serio para sus miembros.

Aclaró, además, que las congregaciones no deben intervenir en esas decisiones ni juzgar a quienes elijan aceptar o rechazar alguno de los productos derivados de la sangre.

Para orientar a sus fieles, publicó una tabla con información sobre productos obtenidos de la sangre completa. Según la organización, cada creyente puede tomar una decisión distinta respecto de cada componente, pero se mantiene la prohibición religiosa de recibir sangre completa.