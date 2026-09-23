El presidente de Irán denuncia terrorismo de EE. UU. ante la Asamblea General de la ONU

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) -- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, arremetió este miércoles contra Estados Unidos e Israel, acusándolos de llevar a cabo "actos terroristas" en el contexto de la guerra que enfrenta su nación, durante un discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas. En su alocución, presentó a la República Islámica como víctima de agresiones externas, generando la salida del único representante de la delegación estadounidense que asistía al evento.

"Ayer, (el presidente estadounidense, Donald) Trump afirmó que somos terroristas. No somos terroristas; somos víctimas del terrorismo", enfatizó Pezeshkian. Este evento marca un hito, ya que sería la primera vez que un líder de un país en conflicto con Estados Unidos se dirige a la Asamblea General en Nueva York, según reportes de medios norteamericanos.

El presidente iraní recordó que el 28 de febrero, primer día de la guerra, Estados Unidos e Israel asesinaron al líder supremo de Irán, Ali Jamenei, y mostró una imagen del religioso al inicio de su discurso. "Vengo de un Irán donde bombardearon un colegio", añadió, mientras presentaba imágenes de niños que perdieron la vida en una escuela de la ciudad de Minab y en un polideportivo de Lamerd, alcanzados por proyectiles, según informaron DW y la Agencia Noticias Argentinas.

No nos arrodillaremos

Pezeshkian también acusó a Estados Unidos e Israel de atacar universidades, centros médicos e infraestructuras, afirmando que estas acciones son contrarias a la ley internacional. Enfatizó que su país solo se ha defendido ante estas agresiones.

El mandatario iraní expresó que la República Islámica nunca se rendirá: "La resistencia del pueblo iraní solo aumentará frente a las sanciones, el incremento de la presión y el aumento de las intimidaciones". Reiteró que "nunca bajaremos la cabeza ni nos arrodillaremos".

Además, sostuvo que Irán no busca desarrollar armas nucleares y que tiene derecho al uso pacífico de la energía atómica, un argumento que Teherán ha mantenido durante años. También destacó que su gobierno no permitirá que el estrecho de Ormuz sea utilizado para llevar a cabo agresiones contra su país.

El único representante de la delegación estadounidense presente en la Asamblea General de la ONU abandonó la sala tras las declaraciones de Pezeshkian, quien los tildó de terroristas, un día después de que Donald Trump hiciera acusaciones similares. En esa ocasión, el líder republicano también mencionó la posibilidad de aniquilar a Irán, aunque luego elogió la reanudación de las conversaciones entre Teherán y Washington.