La UNC convoca a empresas, estudiantes y graduados de todas las carreras a su Feria de Empleo

FOTO: El encuentro se desarrollará en el Pabellón Argentina de Ciudad Universitaria.

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) realizará el 13 y 14 de octubre una nueva edición de las Jornadas de Inserción Profesional (JIP) y Feria de Empleo. El encuentro será de 11 a 18 en el Pabellón Argentina de Ciudad Universitaria, con acceso libre y gratuito e inscripción previa.

Bajo el lema "Conectar, aprender y proyectar", la propuesta busca vincular a estudiantes y graduados recientes con empresas, consultoras y equipos de selección de personal. Está destinada a estudiantes y graduados de todas las carreras de la UNC y de otras universidades, así como al público en general.

La feria tendrá stands de más de 30 empresas y consultoras en el hall del Pabellón Argentina. Los asistentes podrán conocer las organizaciones, informarse sobre oportunidades laborales y registrar sus currículums para eventuales búsquedas.

Durantes las JIP se realizan diversas actividades, bajo distintas modalidades de participación

Exposiciones de Empresas: Se presentarán sus políticas, prácticas de selección del talento, programas de Jóvenes Profesionales o Pasantías y sus búsquedas laborales activas para estudiantes y graduados/as.

Feria de Empleo con Stands: En el hall del Pabellón Argentina de la UNC, más de 30 importantes empresas y consultoras estarán presentes con sus stands para compartir experiencias organizacionales y ofrecer la posibilidad de registrar el CV para eventuales ofertas laborales.

Simulación de entrevistas individuales y grupales: Personal de Selección de RRHH de empresas y consultoras de RRHH de todo el país realizarán entrevistas laborales, individuales y grupales para que vivas un proceso de selección en tiempo real.

Nodos interactivos: espacios de charlas breve, de impacto con sugerencias y recomendaciones para potenciar tu CV, profesionalizar tu marca personal o conocer competencias y habilidades para el mercado laboral.

Conferencia central con profesionales sobresalientes.

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Desde su creación en 2019, las JIP se consolidaron como un espacio de vinculación entre la universidad y el sector productivo de Córdoba. La edición anterior reunió a más de 7.000 personas, 40 empresas y más de 20 consultoras de recursos humanos. Se realizaron 1.200 entrevistas laborales, entre individuales y grupales.

Esa edición incluyó más de 20 exposiciones empresariales, 10 charlas en los nodos interactivos, un panel de graduados destacados de la UNC y la participación de más de 50 voluntarios.

Para asistir, es necesario inscribirse en jip.eventos.unc.edu.ar. Las consultas del público pueden enviarse a [email protected].

Las empresas, consultoras y organizaciones interesadas en participar pueden solicitar información a la coordinación de las JIP en [email protected] o [email protected], o comunicarse al 351-337-8119.

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