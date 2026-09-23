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La UNC convoca a empresas, estudiantes y graduados de todas las carreras a su Feria de Empleo

Las Jornadas de Inserción Profesional se realizarán el 13 y 14 de octubre en Ciudad Universitaria. Habrá talleres, conferencias y entrevistas laborales. En la nota, los detalles.

23/09/2026 | 13:12Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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El encuentro se desarrollará en el Pabellón Argentina de Ciudad Universitaria.

FOTO: El encuentro se desarrollará en el Pabellón Argentina de Ciudad Universitaria.

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La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) realizará el 13 y 14 de octubre una nueva edición de las Jornadas de Inserción Profesional (JIP) y Feria de Empleo. El encuentro será de 11 a 18 en el Pabellón Argentina de Ciudad Universitaria, con acceso libre y gratuito e inscripción previa.

Bajo el lema "Conectar, aprender y proyectar", la propuesta busca vincular a estudiantes y graduados recientes con empresas, consultoras y equipos de selección de personal. Está destinada a estudiantes y graduados de todas las carreras de la UNC y de otras universidades, así como al público en general.

La feria tendrá stands de más de 30 empresas y consultoras en el hall del Pabellón Argentina. Los asistentes podrán conocer las organizaciones, informarse sobre oportunidades laborales y registrar sus currículums para eventuales búsquedas.

Durantes las JIP se realizan diversas actividades, bajo distintas modalidades de participación

Exposiciones de Empresas: Se presentarán sus políticas, prácticas de selección del talento, programas de Jóvenes Profesionales o Pasantías y sus búsquedas laborales activas para estudiantes y graduados/as.

Feria de Empleo con Stands: En el hall del Pabellón Argentina de la UNC, más de 30 importantes empresas y consultoras estarán presentes con sus stands para compartir experiencias organizacionales y ofrecer la posibilidad de registrar el CV para eventuales ofertas laborales.

Simulación de entrevistas individuales y grupales: Personal de Selección de RRHH de empresas y consultoras de RRHH de todo el país realizarán entrevistas laborales, individuales y grupales para que vivas un proceso de selección en tiempo real.

Nodos interactivos: espacios de charlas breve, de impacto con sugerencias y recomendaciones para potenciar tu CV, profesionalizar tu marca personal o conocer competencias y habilidades para el mercado laboral.

Conferencia central con profesionales sobresalientes.

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Desde su creación en 2019, las JIP se consolidaron como un espacio de vinculación entre la universidad y el sector productivo de Córdoba. La edición anterior reunió a más de 7.000 personas, 40 empresas y más de 20 consultoras de recursos humanos. Se realizaron 1.200 entrevistas laborales, entre individuales y grupales.

Esa edición incluyó más de 20 exposiciones empresariales, 10 charlas en los nodos interactivos, un panel de graduados destacados de la UNC y la participación de más de 50 voluntarios.

Para asistir, es necesario inscribirse en jip.eventos.unc.edu.ar. Las consultas del público pueden enviarse a [email protected].

Las empresas, consultoras y organizaciones interesadas en participar pueden solicitar información a la coordinación de las JIP en [email protected] o [email protected], o comunicarse al 351-337-8119.

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Lectura rápida

¿Qué evento organiza la UNC? La UNC organiza las Jornadas de Inserción Profesional (JIP) y Feria de Empleo.

¿Quiénes pueden participar? Empresas, consultoras y organizaciones pueden participar en las JIP.

¿Cuándo se llevará a cabo el evento? El evento se desarrollará el 14 y 15 de octubre.

¿Dónde se realizará el encuentro? El encuentro se realizará en el Pabellón Argentina de Ciudad Universitaria.

¿Por qué son importantes las JIP? Las JIP son un espacio clave para la vinculación entre el ámbito universitario y el sector productivo de Córdoba.

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