Di Carlo: "La AFA pertenece a los clubes y no a una sola persona"

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) -- El presidente de River Plate, Stéfano Di Carlo, hizo hincapié en el regreso de la institución a las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), afirmando que "la AFA es de los clubes y no de una persona".

Estas declaraciones se produjeron durante la cena anual de la Fundación River, donde también estuvo presente el vicepresidente Ignacio Villarroel en la sede del fútbol argentino.

Di Carlo subrayó que el club ha defendido desde hace tiempo la necesidad de organizar la competencia y que continuarán planteando los cambios necesarios "hasta el cansancio".

El presidente destacó que no existe ánimo de conflicto y recordó que los clubes son la parte constitutiva de la AFA.

Según el dirigente, varias instituciones comparten la postura de River, aunque no lo expresen públicamente para cuidar sus intereses, y resaltó una especial sintonía con clubes del norte del país.

"River lo que va a hacer es recoger lo que sienten muchos", afirmó Di Carlo.

En relación a la influencia del club en este proceso, Di Carlo enfatizó que las transformaciones profundas requieren tiempo y que River asumirá la responsabilidad de proponer un nuevo camino para el fútbol argentino de forma gradual, sin exigir resultados inmediatos.

Por su parte, en el encuentro del martes, Villarroel y el secretario general Agustín Forchieri presentaron seis propuestas de reforma para la organización del fútbol local.

Desde la AFA respondieron que varios de esos puntos ya habían sido debatidos en reuniones anteriores a las que River no asistió, señalando que las iniciativas elevadas por la entidad de Núñez serán evaluadas y puestas en discusión con miras a la temporada 2028.