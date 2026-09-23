Pidió pizza, fainá y cerveza en una histórica pizzería porteña y se viralizó el ticket: cuánto pagó

Una pizza de muzzarella chica, una porción de fainá y una cerveza de un litro sumaron $57.100 en Güerrín, la histórica pizzería de la avenida Corrientes, en la ciudad de Buenos Aires. Tras un descuento por pago en efectivo, la cuenta quedó en $51.390.

El detalle surge de la imagen de un comprobante que difundió Alicia Muro en Google Maps. Allí figuran $34.900 por la muzzarella chica, $4.000 por una porción de fainá y $18.200 por una cerveza Heineken de un litro. La pizza representó la mayor parte del gasto y la bebida fue el segundo producto más caro.

El ticket consigna un descuento de $5.710, equivalente al 10% del subtotal. También aclara que se trata de un comprobante no válido como factura. La información difundida no precisa la fecha del consumo, por lo que esos importes describen esa cuenta y no necesariamente los precios vigentes del local.

Güerrín abrió en 1932 y es señalada como la primera pizzería de la avenida Corrientes. Según las descripciones sobre su historia, continúa funcionando en el mismo local. Las referencias coinciden en que sus impulsores eran genoveses y en que uno de ellos fue Guido Grondona, pero difieren en el nombre del otro fundador: unas lo identifican como Franco Malvezzi y otras como Arturo Malvezzi.

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FOTO: Pizza chica, fainá y cerveza en un clásico porteño: la cuenta superó los $50.000.

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La especialidad del establecimiento es la pizza al molde, de masa alta y abundante muzzarella. Una pizza grande puede llevar 600 gramos de queso, según la información sobre el comercio. En sus paredes, una frase resume esa característica: "No es necesario pedir doble queso". El local también presenta su producto con la expresión italiana "la migliore pizza del mondo", que traduce como "la mejor pizza del mundo".

La masa se elabora de forma artesanal y se amasa a mano dos veces por día para mantenerla fresca. Las pizzas se cocinan en horno a la leña. De acuerdo con los datos difundidos sobre la pizzería, sus maestros pizzeros preparan más de 800 por día y muchos trabajan allí desde hace 30 años o más.

El local dispone de varios salones con capacidad para hasta 300 comensales. Antes del almuerzo ya recibe clientes y conserva su mostrador original, donde sigue la costumbre porteña de comer pizza de parado. Desde su apertura ha recibido a vecinos, turistas, políticos, intelectuales y actores, y ha vendido millones de pizzas.

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Informe de Ariel Rodríguez.