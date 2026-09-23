FOTO: Detienen a un hombre por abuso tras denuncia escolar, aunque su madre no la creyó

Buenos Aires, 23 septiembre (NA) – Un hombre que se mantuvo prófugo de la Justicia durante varios meses tras ser acusado de abusar de su sobrina, fue capturado en la localidad bonaerense de José C. Paz.

Las autoridades explicaron que la investigación avanzó gracias a la denuncia del colegio, debido a que su mamá ignoró a la niña cuando le contó lo sucedido.

Agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), capturaron en José C. Paz a un hombre de nacionalidad paraguaya, de 32 años, acusado de abusar de su sobrina, según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El hecho comenzó en 2022 cuando la menor le manifestó a su madre que su tío abusaba de ella mientras dormía. La pequeña esperaba que la mujer la proteja, pero, no solo ignoró el pedido de ayuda, sino que además reaccionó violentamente contra ella, aplicando castigos físicos.

De acuerdo al relato de la propia víctima, la mamá la golpeó bajo el argumento de que, al no haber presentado sangrado, no había sido violada por su hermano.

Ante la situación de extrema vulnerabilidad a la que se encontraba sometida la menor, quien presentaba una sintomatología compatible con los hechos relatados, el equipo de orientación del Instituto General José de San Martín tomó conocimiento del caso y se resolvió radicar la denuncia penal en marzo de 2024.

Avanzada la pesquisa, a partir del testimonio brindado por la menor en cámara Gesell y de las pericias practicadas, surgieron elementos para citar al imputado a prestar declaración indagatoria. No obstante, al momento de efectivizarse la diligencia, se escapó.

De esta manera, la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N°14, a cargo de Ricardo Norberto Romero, ordenó al personal de la División Búsqueda de Prófugos de la PFA inmediatas investigaciones. Fue así como, luego de arduas tareas de inteligencia, determinaron que el sujeto se ocultaba en un domicilio ubicado en José C. Paz, zona en la que fue detenido.

Agencia NA