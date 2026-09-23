Quién es el argentino que desapareció en Italia tras sufrir un robo
Nicolás Merlano perdió todo contacto con su familia a fines de junio. Tenía pasaje de regreso para agosto pero nunca volvió, por lo que Interpol activó una alerta internacional.
23/09/2026 | 10:48Redacción Cadena 3
FOTO: Nicolás Merlano tiene 42 años.
Un turista argentino de 42 años, identificado como Nicolás Merlano, es buscado de manera intensa en Italia luego de que su familia perdiera todo contacto con él a finales de junio pasado.
El hombre había viajado a Europa en mayo para recorrer España, Francia y Bélgica antes de arribar a territorio italiano. Ante la falta de novedades y la expiración de su pasaje de retorno, Interpol activó una alerta internacional para intentar dar con su paradero.
La última comunicación de Merlano con sus allegados se produjo el 27 de junio a través de la aplicación WhatsApp. En aquel intercambio, el viajero relató que había sido víctima de un hecho delictivo en el que le sustrajeron sus pertenencias.
"Nos contó que le habían robado su mochila con dinero para el viaje y que un hombre de nacionalidad francesa le había ofrecido trabajo", detalló su hermana Daniela en declaraciones a la prensa.
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A pesar de que su itinerario preveía el regreso a la Argentina para el 28 de agosto —fecha en la que vencía su visa de turista—, Nicolás no abordó el vuelo ni volvió a enviar mensajes.
Frente a la ausencia de avances en las tareas de rastreo, las autoridades sugirieron a los allegados contratar a un abogado especialista en derecho internacional para agilizar los trámites consulares y judiciales en el exterior.
La familia del hombre desaparecido apela a la solidaridad comunitaria para poder solventar los costos legales de la búsqueda.
Como Daniela es docente y sus padres son jubilados, analizan la apertura de una cuenta bancaria para recibir donaciones que les permitan financiar la representación legal en Europa y reconstruir los últimos pasos de Nicolás en suelo italiano.
Lectura rápida
¿Quién es el turista desaparecido?
Nicolás Merlano, un argentino de 42 años.
¿Dónde fue visto por última vez?
En Italia, tras haber viajado por España, Francia y Bélgica.
¿Cuándo se perdió el contacto con él?
A finales de junio, tras su última comunicación el 27 de junio.
¿Qué ocurrió antes de su desaparición?
Informó a su familia que había sido víctima de un robo.
¿Qué medidas están tomando sus familiares?
Están buscando ayuda legal y planean abrir una cuenta para recibir donaciones.