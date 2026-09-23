La Junta de Paz presenta un plan de $2.450 millones para la reconstrucción de Gaza

NUEVA YORK (AP) — La Junta de Paz, respaldada por Estados Unidos, ha presentado un ambicioso plan de seis meses por 2.450 millones de dólares destinado a iniciar la reconstrucción y la gobernanza en Gaza, en un momento en que el plan de alto el fuego del presidente Donald Trump enfrenta serias dificultades para mantenerse en pie.

Durante una reunión de la junta directiva del grupo, los gobernadores expusieron un plan maestro que incluye 66 proyectos diseñados para dar inicio al proceso de recuperación, aunque han reconocido que existen enormes obstáculos por delante. Entre los proyectos se encuentran iniciativas de infraestructura, educación y salud, que tienen como objetivo apoyar el plan de 20 puntos de Trump para poner fin al conflicto entre Israel y Hamás.

"La necesidad es inmensa", declaró la Junta, señalando que la reconstrucción total de los daños sufridos en toda Gaza costará aproximadamente 35.200 millones de dólares a mediano plazo, y otros 71.400 millones en los próximos 10 años.

El alto el fuego, que comenzó el 10 de octubre, tenía como objetivo facilitar un proceso más amplio de reconstrucción en Gaza bajo la supervisión de la Junta de Paz. Este plan incluía retiradas militares israelíes, el desarme de Hamás, la llegada de una fuerza internacional de paz y la instauración de un nuevo gobierno palestino apolítico para gestionar los asuntos cotidianos del territorio. También se contemplaba un programa ambicioso para la reconstrucción de la franja.

No obstante, el plan ha quedado estancado. Aunque el alto el fuego ha detenido los combates más intensos y mejorado las condiciones humanitarias, el ejército israelí ha ampliado su control sobre Gaza y actualmente ocupa alrededor del 60% del territorio. Hamás no ha desarmado, y la fuerza militar internacional, así como el nuevo gobierno, aún no han ingresado en Gaza, lo que ha impedido el inicio de la reconstrucción. La gran mayoría de los palestinos continúan viviendo en campamentos de tiendas o entre las ruinas de sus antiguos hogares.

El alto representante de la Junta, Nikolay Mladenov, ha declarado que el progreso depende en gran medida del desarme de Hamás, un paso que el grupo ha rechazado hasta ahora. Al mismo tiempo, ha instado a Israel a reducir sus operaciones militares.

Un desafío clave que enfrenta la Junta no solo consiste en delinear planes de reconstrucción, sino también en establecer un calendario para el despliegue de la fuerza internacional y el nuevo gobierno, así como para el desarme y la llegada de materiales de construcción necesarios al territorio.