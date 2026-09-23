YouTube lanza herramienta de edición de videos que permite a creadores editar en lenguaje natural

YouTube presentó recientemente una innovadora herramienta de edición de video durante su evento "Made On YouTube". Esta herramienta permite a los creadores utilizar un enfoque conversacional para editar tanto contenido de larga duración como cortos, facilitando el proceso creativo.

La creadora Happy Kelli compartió su experiencia en el evento, comentando: "Un rodaje de una hora puede convertirse en más de diez horas en la edición. ¿Y si pudiéramos acelerar ese proceso sin sacrificar nuestro control creativo?" Esta nueva funcionalidad promete transformar la edición de videos en una conversación con un asistente virtual que ayuda a seleccionar los mejores tomas y a añadir música y transiciones.

En la demostración, Kelli mostró cómo compartió varias tomas de su baile en diferentes atuendos y le pidió a la inteligencia artificial que eligiera la mejor toma para cada uno. Luego, añadió música y transiciones acordes a su danza. "Si en algún momento quiero más control, puedo volver a la línea de tiempo de edición y ajustar las cosas manualmente", explicó.

La herramienta no solo selecciona tomas, sino que también puede añadir superposiciones de texto y eliminar pausas en el habla. Además, realiza sugerencias basadas en el contexto de la conversación.

Aunque muchos creadores podrán beneficiarse de esta herramienta para agilizar el proceso de edición, algunos podrían sentir que su estilo de edición personal es lo que distingue sus videos y podrían ser reacios a ceder el control a una IA.

La función de edición conversacional estará disponible para YouTube Shorts y la aplicación YouTube Create a principios de 2027.