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Por qué el GP de Azerbaiyán de F1 se corre el sábado en lugar del domingo

La carrera de Bakú se disputará el 26 de septiembre, un día antes de lo habitual. El cambio responde al Día del Recuerdo de Azerbaiyán, una jornada de luto que se conmemora el 27 de septiembre. 

23/09/2026 | 12:53Redacción Cadena 3

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Colapinto correrá el sábado.

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La Fórmula 1 tendrá este fin de semana una particularidad: el Gran Premio de Azerbaiyán se correrá el sábado 26 de septiembre, en lugar del domingo, como ocurre habitualmente.

El cambio en el cronograma responde a una fecha especial del calendario de Azerbaiyán: el Día del Recuerdo, que se conmemora cada 27 de septiembre.

Se trata de una jornada de luto y homenaje a las personas que murieron durante la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj, conflicto que comenzó el 27 de septiembre de 2020.

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Por este motivo, la Fórmula 1 decidió adelantar un día toda la actividad del Gran Premio de Azerbaiyán.

Así, las prácticas se desarrollarán entre jueves y viernes, mientras que la clasificación tendrá lugar el viernes y la carrera principal se disputará el sábado 26 de septiembre.

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F1: horarios del GP de Azerbaiyán

Jueves 24 de septiembre

Práctica 1: 5.30 a 6.30.

Práctica 2: 9 a 10.

Viernes 25 de septiembre

Práctica 3: 5.30 a 6.30.

Clasificación: 9 a 10.

Sábado 26 de septiembre

Carrera: 8.00.

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo este fin de semana? La Fórmula 1 con el Gran Premio de Azerbaiyán.

¿Cuándo se correrá la carrera? El sábado 26 de septiembre.

¿Por qué se adelanta la carrera? Por el Día del Recuerdo, que se conmemora el 27 de septiembre.

¿Qué conflicto se recuerda en esta fecha? La Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj.

¿Cuál es el cronograma de actividades? Prácticas el jueves y viernes, clasificación el viernes y carrera el sábado.

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