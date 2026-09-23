Por qué el GP de Azerbaiyán de F1 se corre el sábado en lugar del domingo
La carrera de Bakú se disputará el 26 de septiembre, un día antes de lo habitual. El cambio responde al Día del Recuerdo de Azerbaiyán, una jornada de luto que se conmemora el 27 de septiembre.
23/09/2026 | 12:53Redacción Cadena 3
FOTO: Colapinto correrá el sábado.
La Fórmula 1 tendrá este fin de semana una particularidad: el Gran Premio de Azerbaiyán se correrá el sábado 26 de septiembre, en lugar del domingo, como ocurre habitualmente.
El cambio en el cronograma responde a una fecha especial del calendario de Azerbaiyán: el Día del Recuerdo, que se conmemora cada 27 de septiembre.
Se trata de una jornada de luto y homenaje a las personas que murieron durante la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj, conflicto que comenzó el 27 de septiembre de 2020.
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La actividad comenzará este jueves y finalizará el sábado, un día antes de lo habitual. El piloto argentino llega con buenas expectativas a un circuito que le trae buenos recuerdos y que considera favorable para Alpine.
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Por este motivo, la Fórmula 1 decidió adelantar un día toda la actividad del Gran Premio de Azerbaiyán.
Así, las prácticas se desarrollarán entre jueves y viernes, mientras que la clasificación tendrá lugar el viernes y la carrera principal se disputará el sábado 26 de septiembre.
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La Fórmula 1 disputará este fin de semana su decimoquinta fecha en el circuito callejero de Bakú. La carrera será el sábado y el piloto argentino estará presente con Alpine. Todos los horarios.
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F1: horarios del GP de Azerbaiyán
Jueves 24 de septiembre
Práctica 1: 5.30 a 6.30.
Práctica 2: 9 a 10.
Viernes 25 de septiembre
Práctica 3: 5.30 a 6.30.
Clasificación: 9 a 10.
Sábado 26 de septiembre
Carrera: 8.00.
Lectura rápida
¿Qué evento se llevará a cabo este fin de semana? La Fórmula 1 con el Gran Premio de Azerbaiyán.
¿Cuándo se correrá la carrera? El sábado 26 de septiembre.
¿Por qué se adelanta la carrera? Por el Día del Recuerdo, que se conmemora el 27 de septiembre.
¿Qué conflicto se recuerda en esta fecha? La Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj.
¿Cuál es el cronograma de actividades? Prácticas el jueves y viernes, clasificación el viernes y carrera el sábado.