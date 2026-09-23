Por qué el GP de Azerbaiyán de F1 se corre el sábado en lugar del domingo

La Fórmula 1 tendrá este fin de semana una particularidad: el Gran Premio de Azerbaiyán se correrá el sábado 26 de septiembre, en lugar del domingo, como ocurre habitualmente.

El cambio en el cronograma responde a una fecha especial del calendario de Azerbaiyán: el Día del Recuerdo, que se conmemora cada 27 de septiembre.

Se trata de una jornada de luto y homenaje a las personas que murieron durante la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj, conflicto que comenzó el 27 de septiembre de 2020.

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Por este motivo, la Fórmula 1 decidió adelantar un día toda la actividad del Gran Premio de Azerbaiyán.

Así, las prácticas se desarrollarán entre jueves y viernes, mientras que la clasificación tendrá lugar el viernes y la carrera principal se disputará el sábado 26 de septiembre.

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F1: horarios del GP de Azerbaiyán

Jueves 24 de septiembre

Práctica 1: 5.30 a 6.30.

Práctica 2: 9 a 10.

Viernes 25 de septiembre

Práctica 3: 5.30 a 6.30.

Clasificación: 9 a 10.

Sábado 26 de septiembre

Carrera: 8.00.