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Colapinto se prepara para el GP de Azerbaiyán en Bakú: "Es un circuito que disfruto manejar"

La actividad comenzará este jueves y finalizará el sábado, un día antes de lo habitual. El piloto argentino llega con buenas expectativas a un circuito que le trae buenos recuerdos y que considera favorable para Alpine. 

23/09/2026 | 11:22Redacción Cadena 3

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Colapinto junto al mate de Benetto.

FOTO: Colapinto junto al mate de Benetto.

Bakú, un circuito que disfruta el argentino.

FOTO: Bakú, un circuito que disfruta el argentino.

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La Fórmula 1 vuelve a tener actividad este fin de semana con el Gran Premio de Azerbaiyán, aunque con un cronograma diferente al habitual.

La competencia se desarrollará entre jueves, viernes y sábado, ya que el domingo no habrá actividad por el día de luto nacional declarado en Azerbaiyán.

La carrera se disputará en el circuito urbano de Bakú, ubicado cerca del mar Caspio. El trazado se caracteriza, además, por la presencia de viento y cuenta con una extensa recta de más de dos kilómetros.

Colapinto, con buenas expectativas

Franco Colapinto llega con confianza a una pista que, según explicó, siempre le generó buenas sensaciones y donde consiguió buenos resultados.

“Es una pista que, desde que la conocí, me trajo muy buenos resultados y recuerdos. Me cayó bien desde el primer momento”, expresó el piloto argentino.

Colapinto destacó además las características del circuito y las posibilidades que ofrece durante la carrera.

“Es un circuito que se disfruta manejar: se puede pasar, hacer distintas estrategias, abre muchas oportunidades. Es lindo, divertido y estoy contento de volver. Es un lugar que me trató muy bien siempre y que disfruto de manejar”, señaló.

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo este fin de semana? La Fórmula 1 con el Gran Premio de Azerbaiyán.

¿Quién es el piloto mencionado en el artículo? El piloto argentino Franco Colapinto.

¿Cuándo se desarrollará la competencia? Entre jueves, viernes y sábado, sin actividad el domingo.

¿Dónde se llevará a cabo la carrera? En el circuito urbano de Bakú, cerca del mar Caspio.

¿Por qué no habrá actividad el domingo? Por el día de luto nacional declarado en Azerbaiyán.

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