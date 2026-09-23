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Violento intento de robo en un banco de Lomas del Mirador: un delincuente detenido

El hecho ocurrió esta mañana en la esquina de la avenida San Martín y Eva Perón, donde los delincuentes abordaron a un cliente de 52 años que se aprestaba a depositar dinero.

23/09/2026 | 15:19Redacción Cadena 3

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Violento intento de robo en un banco de Lomas del Mirador: un delincuente detenido

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Tres delincuentes ingresaron a una sucursal del Banco Galicia, en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, para cometer un robo a mano armada en el sector de cajeros automáticos. Durante el asalto, se produjeron disparos y uno de los implicados fue detenido.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el hecho ocurrió esta mañana en la esquina de la avenida San Martín y Eva Perón, partido de La Matanza, donde los ladrones abordaron a un cliente de 52 años que se aprestaba a depositar dinero.

En medio de la situación, se oyeron dos detonaciones y, mientras se esperaba la llegada de los efectivos de la Comisaría 4ª de Lomas del Mirador, los presentes redujeron a uno de los agresores, un hombre de 42 años identificado como Owen Michel Maldonado.

Los otros dos malhechores se dieron a la fuga y la Policía montó un operativo cerrojo a fin de capturarlos, al tiempo que incautaron una pistola calibre 380 y las víctimas resultaron ilesas.

La causa fue caratulada como "tentativa de robo agravado a banco".

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el banco?
Tres delincuentes intentaron robar en una sucursal del Banco Galicia en Lomas del Mirador.

¿Quién fue detenido?
Owen Michel Maldonado, un hombre de 42 años, fue reducido y arrestado por los presentes.

¿Dónde tuvo lugar el incidente?
El hecho sucedió en la esquina de la avenida San Martín y Eva Perón, en La Matanza.

¿Cuándo sucedió el intento de robo?
El asalto ocurrió en la mañana del 23 de septiembre.

¿Qué medidas tomó la Policía?
Se realizó un operativo cerrojo para capturar a los otros dos delincuentes que huyeron.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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