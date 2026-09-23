Juicio por la masacre de Barracas: el acusado Justo Barrientos no muestra arrepentimiento

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) -- El juicio por la masacre de Barracas, que tuvo lugar el 5 de mayo de 2024, donde un hombre asesinó a tres mujeres y causó graves quemaduras a una cuarta víctima por odio hacia su orientación sexual, continúa avanzando. En este contexto, el único acusado, Justo Fernando Barrientos, "no se arrepintió" de sus actos.

La abogada de Sofía Castro Riglos, la única sobreviviente del ataque, Luciana Sánchez, dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y mencionó que Barrientos fue "muy respaldado y justificado en su accionar" por parte de los vecinos en la mayoría de las declaraciones.

La letrada explicó que "la disidencia de los vecinos solo está en que se le pasó la mano" y que el imputado se encargó de aclarar en los exámenes médicos que no estaba borracho ni intoxicado durante el hecho.

Además, Sánchez indicó que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 5 de la Ciudad de Buenos Aires rechazó las comparecencias de testigos del movimiento LGBTIQ+, "en particular referentes del lesbianismo". La abogada consideró que la información que podría aportar la comunidad es vital, dado que es un tema que carece de datos oficiales. También mencionó que Amnistía Internacional iba a presentar un informe sobre los retrocesos en el contexto actual.

En el marco del juicio, fueron citados los forenses que realizaron las autopsias de las víctimas. Uno de ellos expresó que "los cadáveres no tienen orientación sexual", lo que fue considerado por Sánchez como "tremendo, como matarlas de nuevo y como si hubiera manifestado el pensamiento del asesino en voz alta".

Hasta el momento, Barrientos no ha declarado ante los jueces Adrián Pérez Lance, Juan Manuel Grangeat y Cinthia Oberlander, pero tendrá la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras antes de los alegatos finales. Este viernes 25 de septiembre, se realizará una audiencia breve que decidirá el futuro del proceso, que está en su fase final.

Los lesbicidios

Se le atribuye a Barrientos el presunto lanzamiento de una bomba molotov hacia la habitación donde se encontraban las cuatro víctimas durante la noche del 5 al 6 de mayo de 2024. Las víctimas sufrieron quemaduras graves, y el agresor golpeó a una de ellas. Posteriormente, intentaron mitigar las lesiones en el sector de las duchas, pero Barrientos las prendió fuego nuevamente y atacó a Andrea.

Con el tiempo, Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea fallecieron, mientras que Sofía, que tenía 49 años en ese momento, recibió el alta el 3 de junio en el Instituto del Quemado. Testimonios indican que Barrientos hostigaba de forma sistemática a las mujeres, a quienes descalificaba llamándolas "tortas".