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La baja de peso que tendrá Instituto cuando juegue por la fecha 11 ante Independiente

El defensor y capitán Fernando Alarcón debe cumplir una fecha de sanción por llegar a la quinta amarilla en el clásico contra Talleres. ¿Quién lo podría reemplazar?

23/09/2026 | 15:23Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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"El Palomo" Alarcón (6) no estará en la próxima fecha.

FOTO: "El Palomo" Alarcón (6) no estará en la próxima fecha.

Alarcón, ausente contra Independiente

FOTO: Alarcón, ausente contra Independiente

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Instituto, puntero de la zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional, tendrá una baja de peso para el partido del viernes 2 de octubre por la fecha 11 ante Independiente, en el estadio Libertadores de América Ricardo Bochini.

El defensor central y capitán Fernando Alarcón no estará disponible ya que recibió la quinta amonestación en el clásico frente a Talleres, que se sumó a las amonestaciones contra Vélez (fecha 1), Lanús (fecha 3), Central Córdoba (fecha 5) y Unión (fecha 8).

Alarcón, con 25 partidos en la temporada, es uno de los que más jugó, aunque los futbolistas que estuvieron hasta aquí en los 29 cotejos del año son Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa y Giuliano Cerato.

Además cuenta con 174 partidos en el lomo con la camiseta albirroja, lo que lo convierten en uno de los jugadores con más presencias en el Siglo XXI, por encima de Raúl Damiani (159) y Silvio Romero (153); y por debajo de Jorge Carranza (233) y Emiliano Endrizzi (192).

El reemplazante

El entrenador Diego Flores ha sido lógico a la hora de las variantes y, pensando en la ausencia de Alarcón, es un hecho que Agustín Massacessi ocupará su lugar. El ex Defensores de Belgrano debutó este año, ya que durante el Apertura tuvo 80 minutos frente a Independiente en Alta Córdoba.

Massacessi cuenta ya con 11 partidos bajo el ala de Flores, cinco de ellos como titular.

Lectura rápida

¿Qué equipo tendrá una baja importante?
Instituto tendrá una baja importante debido a la suspensión de Fernando Alarcón.

¿Quién es el capitán que no jugará?
El capitán que no jugará es Fernando Alarcón, quien recibió la quinta amonestación.

¿Cuándo se jugará el partido?
El partido se jugará el viernes 2 de octubre por la fecha 11.

¿Quién reemplazará a Alarcón?
Agustín Massacessi reemplazará a Alarcón en el partido.

¿Quién es el entrenador de Instituto?
El entrenador de Instituto es Diego Flores.

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