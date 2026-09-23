Sánchez y Mamdani refuerzan su alianza en Nueva York defendiendo políticas sociales inclusivas

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) -- Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, y Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, manifestaron este miércoles en la ciudad estadounidense una clara sintonía política en un encuentro donde ambos defendieron políticas centradas en salarios, reducción de la desigualdad y protección de los trabajadores.

El evento se llevó a cabo en Gracie Mansion, residencia oficial del alcalde, dentro del marco de "Construyendo una economía para la mayoría", al que también asistió el presidente del Consejo Europeo, António Costa. Sánchez y Costa están en Nueva York por el 81º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Durante su intervención, Sánchez afirmó que España está demostrando que otro modelo económico es posible y enfatizó que Nueva York puede transformar sus ciudades con esa misma ambición. "Por eso los poderosos nos temen", agregó el presidente, defendiendo que existe "otro camino posible" que ya está mostrando resultados, según informó Euronews y reportó la Agencia Noticias Argentinas.

Mamdani dedicó parte de su intervención a resaltar las políticas aplicadas en España en los últimos años, haciendo hincapié en la suba del salario mínimo.

El alcalde de Nueva York recordó el significativo incremento del SMI desde la llegada de Sánchez al Gobierno, afirmando que estas subidas envían un mensaje sobre el valor del empleo y la dignidad de los trabajadores.

Sánchez aprovechó esta referencia para defender su política económica frente a quienes advertían que aumentar los salarios podría perjudicar el empleo y la competitividad. El presidente español argumentó que es factible combinar crecimiento económico, creación de empleo y reducción de la desigualdad. También reivindicó la apuesta de España por energías renovables y las medidas de protección adoptadas durante la pandemia, en contraste con las políticas de austeridad de la crisis financiera de 2008.

El presidente Sánchez también utilizó su intervención para defender la contribución de la inmigración a la economía y al Estado del bienestar español. "La inmigración ha hecho a España fuerte, económicamente, socialmente y culturalmente", afirmó, añadiendo que los trabajadores inmigrantes contribuyen al sostenimiento de los servicios públicos.

Este mensaje es especialmente relevante en Estados Unidos, donde la inmigración es un tema central en el debate político nacional.

Mamdani, originario de Kampala, Uganda, llegó a Nueva York a los 7 años y desde enero de 2026 dirige una ciudad donde el coste de la vida, la vivienda y el transporte son prioridades de su administración.

El encuentro también incluyó una referencia cultural menos habitual en este tipo de citas políticas. Mamdani citó a Federico García Lorca al hablar de igualdad y justicia social. El poeta granadino residió en Nueva York entre 1929 y 1930, experiencia que inspiró su obra más conocida, Poeta en Nueva York.

El alcalde utilizó la referencia a Lorca para abogar por una sociedad más igualitaria y elogió a Sánchez como un líder que ha contribuido a restaurar la confianza en la democracia.

Esta reunión marca el primer encuentro entre Sánchez y Mamdani desde que este último asumió la alcaldía de Nueva York a comienzos de año, simbolizando la cercanía entre dos líderes que, desde contextos políticos distintos, han puesto la desigualdad, los salarios y la protección social en el centro de sus discursos.