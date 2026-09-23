¿Cuáles son los números de Vicentini en Belgrano?

Por Gabriel Rodríguez

Belgrano podría no tener a Thiago Cardozo, su arquero titular, para el clásico ante Talleres a disputarse el domingo 4 de octubre en el estadio Mario Kempes.

La citación de Cardozo a la selección de Uruguay y el lugar en donde el equipo de Diego Forlán disputará sus amistosos (en Asia) en esta fecha FIFA podrían conspirar con el deseo de la “B” de reclamar su vuelta antes de la fecha del clásico.

Es por eso que el nombre de Manuel Matías Vicentini comienza a tomar forma.

Vicentini llegó a Belgrano para la Primera Nacional 2022, pedido por Guillermo Farré, quien había sido su compañero en Sarmiento de Junín y para competir en el puesto con Nahuel Losada.

Pero el nivel de Losada hizo que el de Sanford tuviera que esperar su momento. Momento que le llegó poco con Losada, Juan Espínola y Thiago Cardozo.

En lo que va del año, Vicentini apenas tiene el partido de la 1° fecha ante Rosario Central, en Alberdi, con victoria Celeste 2-1, jugado el 26 de julio.

Entre los años 2022, 2023, 2025 y 2026 el ex Sarmiento tiene 18 cotejos en el arco de Belgrano, con 13 goles recibidos y 8 vallas invictas. Es decir que no recibió goles en el 61% de los cotejos que jugó.

La salvedad es en 2024, temporada en la que actuó a préstamo en Colón de Santa Fe en la Primera Nacional.

Ocho de los 18 partidos en Belgrano en tres ediciones de la Copa Argentina.

Vicentini debutó como cuidapalos Pirata el 27 de marzo de 2022, por la fecha 8 de la Primera Nacional que Belgrano ganaría holgadamente, ingresando por un lesionado Losada para jugar apenas 1 minuto en la victoria sobre Gimnasia en Mendoza 1-0.

En el otro partido de esa temporada, jugó la última fecha del calendario en Puerto Madryn ante Guillermo Brown, atajando un penal en un Belgrano que ya se había consagrado campeón.

TODOS LOS PARTIDOS DE VICENTINI

B Nacional 2022… 1’… vs Gimnasia M (1-0)

B Nacional 2022… 90’… vs G Brown (1-0)

C Argentina 2022 (32vos)… 90’… vs Platense (1-1) (*)

C Argentina 2022 (16vos)… 90’… vs Estudiantes (1-0)

C Argentina 2022 (8vos)… 90’… vs Godoy Cruz (0-0) (+)

Liga Profesional 2023… 47’ vs Tigre (0-2)

Liga Profesional 2023… 90’ vs Arsenal (1-0)

C Argentina 2023 (32vos)… vs Indep Riv (2-0)

C Argentina 2023 (16vos)… vs Claypole (1-0)

C Argentina 2023 (8vos)… vs San Lorenzo (0-1)

Apertura 2025… vs Estudiantes (1-0)

Apertura 2025… vs Boca (1-3)

Apertura 2025… vs Tigre (0-0)

Apertura 2025… vs Argentinos (1-1)

Apertura 2025… vs Unión (1-1)

C Argentina 2025 (32vos)… vs Real Pilar (3-1)

C Argentina 2025 (16vos)… vs Def de Belgrano (3-2)

Clausura 2026… vs R Central (2-1)

(*) En penales, Belgrano ganó 4-1 y Vicentini atajó uno.

(+) En penales, Belgrano perdió 5-4.