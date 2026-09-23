Docentes de la UNR votaron por un paro por tiempo indeterminado y esperan la definición de CONADU
La medida recibió el 50,81% de los votos en una consulta realizada por COAD entre 2.287 docentes. El mandato será llevado este viernes al plenario nacional de CONADU, que evaluará los resultados de las universidades del país.
23/09/2026 | 15:53Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La medida recibió el 50,81% de los votos en una consulta realizada por COAD entre 2.287 docentes.
Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) se pronunciaron mayoritariamente a favor de realizar un paro por tiempo indeterminado, según los resultados de una consulta impulsada por la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (COAD).
La votación reunió a 2.287 docentes durante varias jornadas, con urnas distribuidas en distintas unidades académicas y en la sede gremial. La alternativa del paro por tiempo indeterminado obtuvo 1.162 adhesiones, equivalentes al 50,81% de quienes participaron.
De todos modos, la medida todavía deberá ser debatida a nivel nacional. COAD llevará ese mandato al Plenario de Secretarios Generales de CONADU previsto para este viernes, cuando se analizarán también las votaciones realizadas en otras universidades del país.
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Cómo fue la votación en la UNR
Además del paro por tiempo indeterminado, 568 docentes eligieron una huelga durante una semana completa, el 24,84% del total. La opción por un paro de 24 horas recibió 252 votos (11,02%); la medida de 72 horas, 218 adhesiones (9,53%); y la de 48 horas, 176 votos (7,70%).
Por otra parte, 746 participantes, equivalentes al 32,62%, se inclinaron por avanzar en unidad con el Frente Sindical.
Desde COAD aclararon que la modalidad de consulta permitía que cada docente seleccionara más de una alternativa, por lo que los porcentajes no son excluyentes entre sí.
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La definición será este viernes
El resultado en Rosario funcionará como mandato para los representantes de COAD en el encuentro nacional de CONADU.
El gremio adelantó que, junto con otras asociaciones de base, impulsará la propuesta de un paro por tiempo indeterminado con el objetivo de profundizar el plan de lucha docente.
Mientras tanto, en otras universidades nacionales continuaban las consultas. Los resultados serán evaluados en conjunto durante el plenario del viernes, instancia en la que se definirá cómo continuará el conflicto universitario.
Lectura rápida
¿Qué medida votaron los docentes de la UNR? Los docentes votaron mayoritariamente a favor de un paro por tiempo indeterminado.
¿Quién impulsó la consulta? La consulta fue impulsada por la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (COAD).
¿Cuándo se debatirá la medida a nivel nacional? La medida se debatirá en el Plenario de Secretarios Generales de CONADU previsto para este viernes.
¿Cuántos docentes participaron de la votación? Participaron un total de 2.287 docentes en la votación.
¿Qué porcentaje apoyó el paro por tiempo indeterminado? El 50,81% de los votantes apoyó la opción del paro por tiempo indeterminado.