Zelenski califica a Putin como "paciente cero" y advierte sobre el peligro global que representa

Buenos Aires, 23 septiembre (NA) -- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, describió a su par ruso, Vladimir Putin, como el "paciente cero" de un problema que amenaza al mundo. En su intervención ante la Asamblea General de la ONU, Zelenski advirtió que cuanto más margen de maniobra tenga Putin, mayor será el peligro para todos. Su principal objetivo es limitar la capacidad de Rusia para financiar una guerra que se ha vuelto cada vez más brutal y destructiva.

Durante su discurso, Zelenski se preguntó: "¿Pueden imaginarlo sin la guerra? Él es el paciente cero, el origen de esta propagación de la guerra. Donde llega, solo genera dolor, inestabilidad, nuevos riesgos y crisis." Esta declaración subraya la urgencia que siente Ucrania respecto a la situación actual y la amenaza que representa la invasión rusa.

El presidente ucraniano enfatizó la importancia de frenar el financiamiento y la producción de Rusia para detener las acciones de Putin. "Por primera vez en la historia de Rusia, escuchamos que su orgullo —su industria petrolera— se está quedando sin combustible", comentó Zelenski, subrayando que detener el financiamiento es clave para frenar la guerra.

Además, Zelenski hizo hincapié en las ambiciones territoriales de Putin, que no solo se limitan a la región ucraniana de Donetsk, sino que también incluyen a otros países europeos. Según el líder ucraniano, Rusia tiene pretensiones sobre Moldavia y amenaza constantemente a Polonia y a los Estados bálticos.

En su discurso, Zelenski también hizo referencia a una publicación del expresidente estadounidense, Donald Trump, que mencionaba los problemas de Rusia con su industria del diésel, un hecho que el presidente ucraniano consideró humillante para un país que forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU. "Leí la publicación de Trump y es difícil imaginar una pérdida más humillante para un país que se enorgullece de sus exportaciones de petróleo", indicó.

Trump, por su parte, había señalado que la escasez de diésel en Rusia era resultado de los ataques de Ucrania a la infraestructura de combustible. Zelenski, en consonancia con Trump, añadió que no conocía a ningún líder mundial que dijera lo contrario.

Por último, el presidente ucraniano informó que Ucrania había entregado a Corea del Sur a dos soldados norcoreanos capturados que luchaban del lado de Rusia. Uno de los prisioneros intentó suicidarse al darse cuenta de que iba a ser capturado, lo que refleja las duras condiciones de vida en Corea del Norte, según Zelenski.